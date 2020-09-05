إهداء الدورة الثانية من ملتقى أفلام المحاولة لروح سمير سيف.. وكريم كوچاك يقدم حفل الافتتاح

السبت 05/سبتمبر/2020 - 03:12 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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أصدر الفنان تامر عبدالمنعم مدير قصر السينما قرارا بإهداء الدورة الثانية لملتقى أفلام المحاولة لروح أستاذ الأجيال المخرج الراحل سمير سيف .

 

يقوم مدير قصر السينما بافتتاح الدورة الثانية من ملتقى أفلام المحاولة غدًا الأحد الموافق ٦ سبتمبر بمقر قصر السينما بجاردن سيتى فى تمام الساعة السابعة مساءا .

 

من ناحية أخرى يقوم الإعلامى كريم كوچاك بتقديم حفل افتتاح الملتقى الثانى لأفلام المحاولة .

 

وكان الفنان تامر عبدالمنعم مدير قصر السينما قد أصدر قرارا فيما قبل بتشكيل لجنة التحكيم الخاصة بالملتقى والتى تتكون من المخرج أحمد البدرى رئيسا وعضوية كلا من مدير التصوير تامر چوزيف والناقد والسيناريست الدكتور نادر رفاعى .

 

يبدأ الافتتاح بفقرة موسيقية لفرقة المايسترو محمود أبوزيد للموسيقى العربية التابعة للقصور المتخصصة .

 

وينتهى الافتتاح بتوزيع جوائز مسابقة أفضل سيناريو عن الكورونا التى أقامها القصر اونلاين وقت الحظر ثم عرض ٤ أفلام من الأفلام المتسابقة بالملتقى .

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