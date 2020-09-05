الغموض يحيط بمصير لقاء أسكتلندا والتشيك بدوري الأمم الأوروبية

السبت 05/سبتمبر/2020 - 04:00 م
اسكتلندا والتشيك
اسكتلندا والتشيك
وكالات
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يرغب منتخب أسكتلندا في معرفة مصير مباراته أمام جمهورية التشيك والمقرر إقامتها يوم الإثنين القادم، بعد قرار الأخير بعدم إمكانية خوض اللقاء نظرا لتفشي فيروس كورونا.

ويتصدر المنتخب التشيكي المجموعة الثانية في المستوى الثاني بالبطولة بعد تغلبه على المنتخب السلوفاكي 3 / 1 أمس الجمعة ولكنه أصدر بيانا ذكر فيه :" المنتخب الوطني لن يخوض مباراته أمام المنتخب الاسكتلندي بسبب .. الموقف الحالي الخاص بفيروس كورونا".

وغاب باتريك شيك وتوماس سوتشيك عن المباراة أمام سلوفاكيا بسبب اضطرارهما للدخول في الحجر الصحي الوقائي.

وجاء فحص اللاعبين الاثنين سلبيا لفيروس كورونا المستجد ولكنهما خالطا مؤخرا موظفا مصابا بالفيروس، وفقا لما ذكره مسؤولون في التشيك أمس الأول الخميس.

وذكر المنتخب الاسكتلندي انه على علم بالتقارير التي تشير إلى أن مباراة بعد غد لن تقام ولكنه لم يتلق إخطارا رسميا.

ومازالت المباراة موجودة على موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على أنها ستقام في موعدها بعد غد الاثنين.

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