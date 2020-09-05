رسميا.. إيفرتون يتعاقد مع لاعب نابولي

السبت 05/سبتمبر/2020 - 03:04 م
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وكالات
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كشف نادي إيفرتون الإنجليزي اليوم السبت عن تعاقده مع نجم نابولي الإيطالي، البرازيلي ألان بعقد يمتد لمدة 3 سنوات. 

ومن جهته، قال ألان في بيان أصدره النادي الإنجليزي: "أشعر بسعادة حقيقية بالتعاقد مع إيفرتون. أنا في غاية السعادة لوجودي هنا".

وأضاف اللاعب البرازيلي: "أتمنى، كما كان الحال دوما طوال مسيرتي المهنية، أن أساهم من خلال أدائي مع زملائي في الفريق في تقديم مباريات كبيرة وأداء كبير، وأن نحقق الفوز بأشياء مهمة".

ولم يكشف الطرفان عن أي تفاصيل مالية تتعلق بالصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية قالت إن إيفرتون دفع نحو 25 مليون جنيه إسترليني مقابل الحصول على خدمات لاعب الوسط البرازيلي البالغ 29 عاما.

وأحرز ألان 11 هدفا، وصنع 16 هدفا آخر في أكثر من 200 مباراة خاضها مع نابولي في جميع المسابقات، وساعد الفريق في الفوز بلقب كأس إيطاليا في الموسم الماضي.

على الصعيد الدولي، شارك ألان في تسع مباريات مع منتخب البرازيل، وكان ضمن تشكيلة الفريق الفائز ببطولة "كوبا أمريكا" في 2019.

واحتل إيفرتون المركز 12 بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز العشرين في الموسم الماضي، وسيبدأ مسيرته في الموسم الجديد بمواجهة خارج ملعبه أمام توتنهام هوتسبير اللندني، في الـ13 من سبتمبر الجاري.

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