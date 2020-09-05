مباراة أسكتلندا والتشيك مهددة بالإلغاء

السبت 05/سبتمبر/2020 - 03:06 م
بوابة الفجر
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ينتظر المنتخب الاسكتلندي تأكيدا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بإلغاء مباراته أمام نظيره التشيكي المقرر إقامتها بعد غد الاثنين بدوري أمم أوروبا، وذلك بعدما أعلن المنتخب المضيف أن المباراة لا يمكن إقامتها بسبب فيروس كورونا.

ويتصدر المنتخب التشيكي المجموعة الثانية في المستوى الثاني بالبطولة بعد تغلبه على المنتخب السلوفاكي 3 / 1 أمس الجمعة ولكنه أصدر بيانا ذكر فيه :" المنتخب الوطني لن يخوض مباراته أمام المنتخب الاسكتلندي بسبب .. الموقف الحالي الخاص بفيروس كورونا".

وغاب باتريك شيك وتوماس سوتشيك عن المباراة أمام سلوفاكيا بسبب اضطرارهما للدخول في الحجر الصحي الوقائي.

وجاء فحص اللاعبين الاثنين سلبيا لفيروس كورونا المستجد ولكنهما خالطا مؤخرا موظفا مصابا بالفيروس، وفقا لما ذكره مسؤولون في التشيك أمس الأول الخميس.

وذكر المنتخب الاسكتلندي انه على علم بالتقارير التي تشير إلى أن مباراة بعد غد لن تقام ولكنه لم يتلق إخطارا رسميا.

ومازالت المباراة موجودة على موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على أنها ستقام في موعدها بعد غد الاثنين.

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