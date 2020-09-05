خطاب شكر من وزير الرياضة لأبوزيد بعد إنجاز مجمع حمام السباحة

تلقي أسامة أبوزيد رئيس مجلس إدارة نادي الشمس خطاب شكر من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بعد افتتاح مجمع حمام السباحة الجديد.





وجاء في الخطاب أن وزير الشباب والرياضة يرى أن هذا الإنجاز الكبير إضافة للرياضة المصرية وأيضا صرح عملاق على مستوى الإنشاءات الرياضية في مصر وواجهة مهمة للرياضة المصرية.





من جانبه وجه كتور أسامة أبوزيد الشكر للوزير علي حرصه علي الإشادة بما تحقق واللفتة الطيبة التي قام بها خاصة بعد انبهاره بالطفرة الإنشائية الكبيرة خلال زيارته للنادي في أكثر من مناسبة وآخرها افتتاح مجمع حمام السباحة الجديد.





وقام صبحي بافتتاح مجمع حمام السباحة في الاسبوع الأخير من شهر اغسطس بحضور مسئولي الرياضة ومجلس النواب.





واشاد الوزير بكل المشروعات الجديدة بالنادي علي هامش هذه الزيارة











