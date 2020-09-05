الإمارات تعلن تسجيل 705 إصابات جديدة بكورونا

السبت 05/سبتمبر/2020 - 02:58 م
الإمارات
الإمارات
وكالات
Advertisements

سجلت السلطات الصحية في الإمارات، اليوم السبت، 705 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

 

وقد أجرت وزارة الصحة الإماراتية، 82,333 فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات لوباء كورونا.

 

وأعلنت الصحة الإماراتية، عن  حالة وفاة جديدة واحدة جراء فيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

 

 تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة إجراءها 79623 فحصاً جديداً خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

 

 وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 735 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 71540 حالة.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الإمارات إصابات فيروس كورونا

أخبار تهمك

ميسي يتعرض للغدر في برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

نادي إنجليزي يسعى لضم محمود تريزيجيه من أستون فيلا

منذ ساعة الا ربع

أيوب الكعبي على بعد خطوات قليلة من الأهلي

منذ ثلث ساعة

مفاجأة.. ساسي يكشف عن عرض الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

دي يونج أول السعداء ببقاء ميسي في برشلونة

منذ نصف ساعة

ريال مدريد يرفع الحرج عن "هازارد"

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يُعيد نجم الأهلي إلى حساباته أمام الحدود

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مجلس الأمن والدفاع في السودان يعلن حالة الطوارئ في البلاد

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي بصدد ضم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 12 ساعة

موعد عودة عمرو السولية للمشاركة مع الأهلي

منذ ساعة و 20 دقيقة

كارتيرون يوافق على إعارة "رباعي" الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة مميزة

منذ حوالي 5 ساعات

سبب تعثر مفاوضات نجم الأهلي مع أحد أندية أوروبا

منذ ساعتين و 24 دقيقة

الفرصة الأخيرة.. الخطيب يهدد كهربا بالرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

محمد صلاح يُرشح «القناص» للزمالك في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعة

تورط يايا توريه في فضيحة جنسية

منذ ساعتين و 17 دقيقة

موضوعات متعلقة

أكثر من 48 ألف فحص.. الصحة الإماراتية توسع نطاق الفحوصات لمكافحة كورونا

الإمارات.. إجراء أكثر من ٤٠ ألف فحص جديد لكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

إجراء أكثر من 52 ألف فحص جديد لكورونا بالإمارات

الإمارات.. اجراء أكثر من 47 ألف فحص لكورونا خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية

الإمارات تسجل أكثر من ٥٣ ألف متعاف من كورونا

الإمارات تجري 65186 فحصًا جديدًا لفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:31 م

محمد صلاح يُرشح «القناص» للزمالك في الميركاتو الصيفي

فايلر يُعيد نجم الأهلي إلى حساباته أمام الحدود

11:36 ص

ميسي يتعرض للغدر في برشلونة

11:25 ص

أيوب الكعبي على بعد خطوات قليلة من الأهلي

03:03 م

تورط يايا توريه في فضيحة جنسية

01:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب