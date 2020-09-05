الدولار يتجه نحو أكبر ارتفاع أسبوعي في 4 أشهر

عزز الدولار الأمريكي مكاسبه أمس، ويتجه صوب أكبر ارتفاع أسبوعي في نحو أربعة أشهر إذ أدي انخفاض أثناء الليل لأسهم التكنولوجيا الأمريكية التي ارتفعت كثيرا إلى تغذية نوبة من العزوف عن المخاطرة في الأسواق العالمية.









وقاد المؤشر ناسداك التراجع إذ انخفض نحو 5 في المائة خلال الجلسة بعد أن أغلق والمؤشر ستاندرد آند بورز 500 عند مستويات قياسية مرتفعة. وكان ذلك ثالث أكبر انخفاض في يوم واحد من مستوى إغلاق قياسي وعززت الخسائر الكبيرة الطلب على العملة الأمريكية التي تعد ملاذا آمنا.









يأتي ارتفاع الدولار هذا الأسبوع بعد خسائر تكبدها على مدى أسابيع شهدت انخفاض العملة الأمريكية لأدنى مستوى منذ (أبريل) نيسان 2018 عند 91.74 الثلاثاء بعد أن عدل البنك المركزي الأمريكي إطار عمل سياسته الأسبوع الماضي، مما يسمح لأسعار الفائدة بأن تبقى منخفضة لفترات أطول وهو أمر سلبي للدولار.









وصعد مؤشر الدولار 0.5 في المائة، ما يضعه على مسار تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ أوائل (أبريل)، مما يجعل تكلفة المعدن النفيس مرتفعة على حائزي العملات الأخرى.









ومقابل سلة من العملات، جرى تداول الدولار عند 92.774 في التعاملات المبكرة في لندن. وعلى أساس أسبوعي، يرتفع مؤشر الدولار 0.6 في المائة وهي أكبر زيادة أسبوعية منذ منتصف (مايو).









وأظهرت بيانات زيادة الوظائف غير الزراعية 1.371 مليون وظيفة في (أغسطس). وهبط معدل البطالة إلى 8.4 في المائة من 10.2 في المائة في (يوليو).









وتسبب ارتفاع الدولار في كبح اليورو المرتفع الذي بلغ لفترة وجيزة أعلى مستوى في أكثر من عامين عند ما يزيد على 1.20 دولار هذا الأسبوع. وجرى تداول العملة الأوروبية الموحدة بشكل مستقر عند 1.1845 دولار اليوم.

واستقر الدولار الأسترالي عند 0.7277 دولار أمريكي إذ تلقى الدعم بعد تسارع مبيعات التجزئة المحلية في تموز (يوليو).









في المقابل، انخفض الذهب أمس ليعكس مساره بعد أن دعمت بيانات توظيف أمريكية أفضل من المتوقع الدولار، ما جعل المعدن النفيس على مسار تكبد خسارة أسبوعية بأكثر من 2 في المائة.









ومحا الذهب في المعاملات الفورية مكاسب سابقة، ليهبط 0.4 في المائة إلى 1922.71 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 14:57 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 في المائة إلى 1927.30 دولار.









وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.4 في المائة إلى 26.51 دولار للأوقية، وهي متراجعة 3.6 في المائة منذ بداية الأسبوع، في حين خسر البلاديوم 0.4 في المائة ليسجل 2275.85 دولار.









وصعد البلاتين بنحو 1 في المائة إلى 897.87 دولار للأوقية، لكنه يمضي صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ منتصف حزيران (يونيو) حزيران، منخفضا بأكثر من 3.5 في المائة.



