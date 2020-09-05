الأحد.. فصل التيار الكهربائي عن خط "أبو سليم" ببني سويف

السبت 05/سبتمبر/2020 - 02:47 م
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
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أعلن قطاع الكهرباء ببنى سويف، اليوم السبت، أنه سيتم فصل التيار بداية من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا غدا الأحد 6 سبتمبر الجاري عن خط أيوسليم مركز بني سويف، نظرا للقيام باعمال الصيانة الدورية بالمرفق.

ويتقدم القطاع باعتذار للمواطنين عن هذا القطع نظرا لإجراء الصيانة اللازمة بهدف رفع كفاءة الخدمة المقدمة في هذا المرفق الحيوي، مناشدًا المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المختلفة المتأثرة بـ"القطع المؤقت" للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة انقطاع التيار.

وكانت أعلنت محافظة بني سويف، أعلنت، الخميس، عن قطاع الكهرباء بالمحافظة، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن 23 منطقة سكنية بمدينة بنى سويف العاصمة، وذلك "اليوم السبت القادم 5 سبتمبر 2020" بداية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الواحدة ظهرًا، لإجراء الصيانة اللازمة للوحة كهرباء الجامعة.

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