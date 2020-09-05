نادي إنجليزي يسعى لضم محمود تريزيجيه من أستون فيلا

السبت 05/سبتمبر/2020 - 02:41 م
محمود تريزيجيه
محمود تريزيجيه
مصطفى صابر
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أفادت تقارير صحفية إنجليزية عن أن هناك نادي في البريميرليج  يسعى لضم النجم المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا.


وكشفت بعض المصادر الصحفية الإنجليزية عن عرض من قبل نادي نيوكاسل يونايتد من أجل التعاقد مع تريزيجيه .


وكما إن نيوكاسل قد بدأ رفقة العديد من الأندية حول العالم في التخطيط لسوق الانتقالات الصيفية من الآن تحسبًا للخسائر المحتملة بسبب فيروس كورونا.


ووفقًا للصحفي مانو لونجون فإن نيوكاسل مستعد للدخول في سباق التعاقد مع النجم المصري صاحب الـ 25 عامًا خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.


يذكر أن تريزيجيه قد ساهم هذا الموسم في 4 أهداف خلال 24 مباراة، حيث سجل 3 أهداف وصنع هدفًا واحدًا، وقاد فريقه للتأهل إلى نهائي كأس كاراباو بهدف قاتل في الدور نصف النهائي.

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