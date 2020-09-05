ضبط نصف طن لحوم فاسدة في حملة على المطاعم بالمنزلة

السبت 05/سبتمبر/2020 - 02:42 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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نجحت حملة شنتها ادارة التفتيش والرقابة بمديرية الشئون الصحية في ضبط نصف طن لحوم غير صالح في المطاعم والمحال التجارية بمركز ومدينة المنزلة في محافظة الدقهلية.

تأني الحملات وفقا لتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتوجيهات اللواء سمير صدقى رئيس مركز ومدينة المنزلة بالمرور المستمر على الأسواق ومتابعة السلع ومراقبة الاسواق.

قاد الحملة المحاسب طارق شلبي نائب رئيس المركز وبمشاركة أحمد مصطفى من حماية المستهلك وعبد العزيز كامل وفايزة الجمل من إدارة البيئة والدكتورة هبه رحمو من الطب البيطرى والدكتورة رشا بركات من الطب الوقائي ومحمد معاطى من التموين وحسام صالح من الصحة.

قامت الحملة بالمرور على الاسواق وتم ضبط 528.5 كجم لحوم ودواجن متغيرة الخواص وغير صالحة للاستهلاك الادمى.

وعلي صعيد اخر شهدت شوارع حي غرب المنصورة، في محافظة الدقهلية، حملة مكبرة شنتها قيادات الحي، واستهدفت إزالة التعديات ورفع الإشغالات والتي تعوق حركة المارة، وتطهير ديوان عام الحي.

وتأتي الحملات تنفيذا لتعليمات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بشأن رفع كافة أشكال التعديات على الطريق بنطاق الحي.

وقاد الحملات لمحاسب محمد عبد الباقي رئيس حي غرب، واستهدفت الحملة منطقة سيد سليم، وشارع منتصر، وشارع مسجد الجمال، وقد أسفرت جهود الحملة عن رفع كافة أشكال تعديات المحال التجارية والعقارات والتي تعوق حركة المارة.

وتم رفع الأعمدة الحديدية والسلاسل والبراميل والبردورات والحواجز الأسمنتية وإطارات الكاوتش التي يضعها المواطنون أمام العقارات وأصحاب المحالات التجارية لحجز أماكن لسياراتهم الخاصة، أو لمنع انتظار السيارات أمام المنشأة الأمر الذي أصبح ظاهرة تؤرق المواطنين، كما تم رفع الإعلانات المخالفة والمنتهي ترخيصها.

فيما وجه رئيس حي غرب المنصورة، لإدارة الاشغالات بتكثيف الحملات، ومواصلة الجهود المبذولة لرصد أي مخالفات وإزالتها على الفور، وذلك في إطار الحفاظ على النسق الحضاري ومنع أي مظاهر عشوائية، وحتى يستشعر المواطن بالفارق.

وعلى ضوء توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا على مستوى محافظات مصر، وذلك بتكثيف اعمال التطهير والتعقيم للمنشآت والمبانى الحكومية وأماكن تجمعات المواطنين لتوفير بيئة صحية وآمنه.
ضبط نصف طن لحوم فاسدة في حملة على المطاعم بالمنزلة
ضبط نصف طن لحوم فاسدة في حملة على المطاعم بالمنزلة
ضبط نصف طن لحوم فاسدة في حملة على المطاعم بالمنزلة
ضبط نصف طن لحوم فاسدة في حملة على المطاعم بالمنزلة
ضبط نصف طن لحوم فاسدة في حملة على المطاعم بالمنزلة
ضبط نصف طن لحوم فاسدة في حملة على المطاعم بالمنزلة

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