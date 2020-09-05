استنفار أمني بالمنطقة الآثرية بالهرم تزامنا مع حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد

السبت 05/سبتمبر/2020 - 02:41 م
أهرامات
أهرامات
إيمان عبد العاطي
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تشهد المنطقة الأثرية بالهرم، اليوم السبت حالة من الاستنفار الأمني، تزامنا مع حفل قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد رجال.

وكثفت شرطة السياحة والأثار بالجيزة، تواجدها بمداخل ومخارج المنطقة الآثرية، وشدد رئيس مباحث سياحة وأثار الجيزة، على ضباط وأفراد شرطة السياحة، باليقظة التامة، والالتزام بأماكن خدماتهم خلال الحفل، تحسبًا لحدوث أيه أعمال شغب، أو خروج على القانون.

ويقام حفل قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد رجال ٢٠٢١ بمصر في نسختها رقم ٢٧ المزمع إقامتها في الفترة من ١٤ إلى ٣١ يناير ٢٠٢١ بمشاركة ٣٢ دول لأول مرة في تاريخ البطولة، في السابعة مساء اليوم السبت، بمنطقة الأهرامات.

ومن المنتظر أن يشهد حفل قرعة بطولة العالم لكرة اليد رجال عديد من المفاجآت القوية خصوصا أن العالم كله ينتظر قرعة مونديال اليد الذي يشارك به ٣٢ دولة لأول مرة في تاريخ البطولة، حيث وقع اختيار شركة تذكرتي بالاتفاق مع اللجنة العليا المنظمة للبطولة على الموسيقار عمر خيرت لإحياء الحفل، وسيقدم عددا من السيمفونيات الموسيقية والأغاني التي طالما نالت إعجاب جمهور الحاضرين، والثلاثي الإعلامية جاسمين طه والفنان خالد النبوي والفنانة إنجي المقدم لتقديم الحفل.

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