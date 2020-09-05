السيدة المسنة تشكر السيسي: "ربنا يكفيك شر ولاد الحرام" (فيديو)

وجهت السيدة بخيتة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على مساعدته لها لتلقي العلاج.





وقالت السيدة بخيتة: "شكرًا يا سيادة الرئيس، أخدوني وجابوني المستشفى وعطوني مبلغ ووقفوا معايا، ونشكرك كتير يا سيادة الرئيس، وربنا يخليك ويبارك لك في عيالك ويحميكم وينجيكم ويكفيكم شر ولاد الحرام".





وصادف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جولته التفقدية أمس الجمعة بشرق القاهرة سيدة مسنة، طلبت منه مساعدتها في الحصول على علاجها، حيث أكد على ضرورة رعاية المواطنة صحيًا وفق أرقى البروتوكلات العلاجية.





ودار بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة المسنة حوارًا شرحت فيه أنها تعاني من أمراض القلب والسكر والضغط وتحتاج إلى الرعاية، وعندما ذهبت إلى المستشفى لم يتم قبولها.





من جانبه سألها الرئيس السيسي "مين اللي قالك لا، ده إحنا عنينا ليكى"، موجها بسرعة التدخل وحل المشكلة واستلام الأوراق الخاصة بها لتنفيذ جميع طلباتها على وجه السرعة، وعلقت السيدة المسنة قائلة "والمصحف انتخبتك، ربنا يبارك فيك ويخلى أولادك ويراضيك".





وتوجهت الأجهزة المعنية لمنزل السيدة المسنة؛ لتقديم العلاج اللازم لحالتها؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.



