فرنسا تواجه السويد في بداية مشوارها بدوري الأمم الأوروبية

وهي المباراة الدولية الاولى للديوك منذ فوزهم على ألبانيا 2-صفر في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، قبل ان تتوقف المباريات الدولية منذ آذار/مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.





ويواجه مدرب فرنسا ديدييه ديشان فارقاً كبيراً في المستوى البدني لمختلف لاعبيه، بين الدوليين الذين عاودوا تدريباتهم مع انديتهم وآخرين ينتظرون انطلاق الموسم.





ولطالما تخوّف ديشان من التجمّع الدولي الأوّل في الأسبوع الأول من أيلول/سبتمبر ويقول في هذا الصدد لموقع الاتحاد الاوروبي الرسمي (ويفا) "لدينا دائما المشكلة عينها مع التجمع الأول في الموسم. في أيلول/سبتمبر غالبا ما نواجه مشكلات بدنية كبيرة قبل ان تسير الامور بشكل افضل في تشرين الاول/اكتوبر".

وأضاف "تنتظرنا 6 تحديات كبيرة وسنخضع للامتحان أمام اقوى المنتخبات الاوروبية من الان وحتى نهاية العام الحالي".





وأضاف "يجب ان نضع الماكينة على الطريق في ظروف استثنائية".





وسيعاني المنتخب الفرنسي من غياب لاعب وسطه المؤثر بول بوغبا المصاب بفيروس كورونا، في حين لم ينعم لاعب وسط ليون حسام عوار باستدعائه الى صفوف المنتخب للمرة الاولى في مسيرته لانه اصيب بدوره بكوفيد-19 غداة اختياره ضمن التشكيلة الرسمية. كما يغيب الحارس الاحتياطي ستيف مانداندا لاصابته بفيروس كورونا ايضا.





رقم جديد لكامافينغا





وفي غياب بوغبا، قد تكون الفرصة سانحة امام الشاب ادواردو كامافينغا (17 عاما) من رين ليخطو اولى خطواته على الصعيد الدولي، بعد ان لفت انظار الاندية الكبيرة في اوروبا وتحديداً ريال مدريد الاسباني.





وإذا قدر لكامافينغا خوض مباراة السويد أساسياً او احتياطياً، سيصبح اصغر لاعب في منتخب فرنسا يحقق هذا الانجاز منذ الحرب العالمية الثانية.





لاعب آخر ستُسلط عليه الاضواء ايضا هو أدريان رابيو لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي العائد الى صفوف المنتخب للمرة الاولى، منذ رفضه التواجد على لائحة اللاعبين الاحتياطيين للمشاركة في مونديال روسيا 2018.





ويقرّ لاعب باريس سان جرمان السابق الذي خاض آخر مباراة دولية له في اذار/مارس 2018 "لم أخض مباراة جيدة جداً في صفوف منتخب فرنسا لكني عشت اوقاتا لم تكن سهلة في حياتي وأشعر بأني تعلمت منها".





واكد رابيو بانه لن يقدم اعتذاره "لأنه لم تحصل اي مواجهة بيني وبين المدرب في ما يتعلق بقراري" مشيراً الى ان هدفه "في الوقت الحالي ان اثبت نفسي في هذا الفريق".





ويقود الخط الأمامي كل من المخضرم اوليفييه جيرو (34 عاما) من تشيلسي الانكليزي وأنطوان غريزمان من برشلونة الاسباني.





أما منتخب السويد الذي كان حقق آخر فوز له على نظيره الفرنسي في حزيران/يونيو عام 2017 وفي سولنا أيضاً، فاعتبر مدربه يانيه اندرسون بان مهمة فريقه ليست سهلة في هذه المجموعة التي تضم ايضا البرتغال بطلة اوروبا عام 2016 وحاملة لقب هذه البطولة العام الماضي وكرواتيا وصيفة بطلة العالم بقوله "نخوض اختباراً قوياً أمام افضل المنتخبات الاوروبية والعالمية. سيكون الامر مميزا خوض المباريات الدولية مجددا".





تابع "خلال فترة التوقف بسبب جائحة كورونا استغلنا الوضع بافضل طريقة ممكنة واعتقد بأننا استعدنا جيدا لهذا الاستحقاق".





التقى الفريقان 21 مرة على الصعيد الدولي، وتتفوق فرنسا بعشرة انتصارات مقابل 6 هزائم و5 تعادلات.



