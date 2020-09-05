روسيا: بيانات معادية متعددة تستهدفنا من خلال قضية المعارض نافالني

السبت 05/سبتمبر/2020 - 02:35 م
الخارجية الروسية
الخارجية الروسية
وكالات
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قالت وزارة الخارجية الروسية، إن بيانات معادية متعددة تستهدف البلاد من خلال قضية المعارض نافالني، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم السبت.

 

وكان الكاتب والمحلل السياسي اندرية اوليتسكي، أكد أن نافالني كان يحاكم بتهمة السرقة والاحتيال والتزوير.

 

وأضاف خلال لقائه قناة الغد، أن حادث تسميم المعارض الروسي "نافالني" يثير الكثير من التساؤلات.

 

وأكمل أن نافالني كان تحت الإقامة الجبرية، لكن السلطات الروسية وافقت على سفره إلى ألمانيا للعلاج، وإذا كانت موسكو تريد اغتياله فلماذا سمحت له بالسفر.

 

وأوضح أن شخصية نافالني متضخمة وهناك أقاويل حول تعاونه مع النظام الروسي ضد المعارضة.

 

وأعرب البيت الأبيض، عن "انزعاجه الشديد" إزاء نتائج الفحوصات التي أفادت بتعرض المعارض الروسي أليكسي نافالني للتسميم باستخدام مادة "نوفيتشوك".

 

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون أوليوت، إن واشنطن "ستعمل مع حلفائها والمجتمع الدولي لمحاسبة المسؤولين في روسيا".

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وزاره الخارجيه روسيا المعارض نافلني الخارجية الروسية

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