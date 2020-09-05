الطالع الفلكي السّبت 5/9/2020..فَحص التّفَاصِيل!





*القمر فى الرّبع الثّالث ، القمر فى الحَمَلْ.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الحُوت.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج العذراء من 22 أغسطس - 23 سبتمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الأسد من 16 أغسطس - 16 سبتمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الطّرفَة من 24 أغسطس - 5 سبتمبر.





اليوم 30 مِسْرى قبطى ،5 أيلول رُومى ، 17 مُحرَّم ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (كلّ دَهْ ويطلع كَبَنْش؟)-ماتغرّكِيشْ يَاحبيبتى المَظَاهِر (لكن دَهْ لعيب كورة مُمتاز)-عشان كِدَه طلع أوِت.(هياتِم من فيلم الرّغبة والضّياع-1973)





*القمر فى الحَمَلْ "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





**(عطارد ينتقل للميزان - غربيّاً - تُرُوبِيكال سِيسْتِمْ)

ينتقل بمشيئة الله تَعَالى عطارد من برج العذراء لبرج الميزان فى التاسعة و47 دقيقة مساء اليوم ، وسوف يبقى فيه ليُغادره للعقرب فى التاسعة و45 دقيقة صباح 27 سبتمبر ، بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





هذا تذكير بمراكز الكواكب فى حزام زودياك الأبراج على الطريقة الغربيّة

(الشمس) ----- فى العذراء.(تنتقل للميزان فى 23 سبتمبر)

(عطارد) ----- فى الميزان.(ينتقل للعقرب فى 27 سبتمبر)

(الزّهرة) ----- فى السّرطان. (تنتقل للأسد فى 6 سبتمبر)

(القمر) ------ فى الحَمَلْ.(بيغيّر مكانه كل 55 ساعة)

(المرّيخ) ----- فى الحَمَلْ.(ينتقل للثّور فى 7 يناير 2021)

(زُحل) ------ فى الجدى.(ينتقل للدّلو فى 17 ديسمبر 2020)

(المُشترى) ---- فى الجدى.(ينتقل للدّلو فى 19 ديسمبر 2020)





عطارد كوكب يرمز للسرعة والقدرات العقلية والمنطقيّة يدخل لبرج الميزان حيث ترتفع الفرصة لتوصيل عريس من القدس بعروس من سبأ ،أعمال السمسرَة وتوصيل بائع بمُشترى وإبرام الإتفاقات بما يُراعى العدالة لمصلحة كفّتَىْ الميزان للطرفين دون أن تطغى كفّة على حساب الأخرى .





فترة مُواتِيَة لغزو السوق بمُنتجات التجميل ، إعادة تقديم فنان أو فنانة بصورة جديدة، إرجاع مُطلقة لعصمة زوجها أوترميم التصدّع بزيجة توشك على الإنهيار على يد شخص/عطارد يمتاز بالخفة والشطارة والعفرتة حاذق ماهر فصيح اللسان ، كنموذج سمير صبرى/عطارد بين شقيقته نجلاء فتحى و زوجها محمود ياسين بفيلم حب وكبرياء ونموذج ثريّا فخرى من تبرئة شادية وردّها لعصمة زوجها كمال الشنّاوى بفيلم عش الغرام ، فحص تفاصيل الحالة الإجتماعية والمالية والصحيّة بدقّة لمعرفة العيوب الواردة والتى من الضرورات القصوى معرفتها (فحص التفاصيل من ميزات عطارد) كما فعلت مارى مُنيب مع لبنى عبد العزيز بفيلم هذا هو الحب ، توفير الفحص بدقّة بإمكانه إنقاذ عروسة من مصير فاتن حمامة بفيلم الزوجة العذراء ، بمشيئة الله تَعَالى.





*مولود اليوم

الأسترالى الأصل جورج لازنبى قام بأداء دور جيمس بوند مرّة واحدة فقط بفيلم فى خدمة صاحبة الجلالة-1969 وهو الفيلم الوحيد من سلسلة أفلام جيمس بوند الذى فاز بجائزة غولدن غلوب لنجم العام ويتم اليوم بمشيئة الله تَعَالى 81 سنة ، عَمِلَ عارضاً للأزياء فى بداية حياته ومصدر ثروته الحالية عمله بمجال الإستثمار العقارى بجانب ظهوره ببعض الأفلام والبرامج التلفزيونيّة ، تزوج مرتين فقط وله ثلاثة أبناء وبنتيْن، بعد عملية جراحية أجراها فى طفولته فهو يعيش طوال عمره بنصف كلية فقط ، هذه هى الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابيّة لإسم جورج روبرت لازنبى وإسم الشهرة جورج لازنبى مع التنبيه أنها لاتعبر عن صفات تتواجد فيه بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.





(نقطة اللاعودة) ،(ضوء شجاع)،(نَفْسٌ عظيمة)،(آمالٌ عظيمة)،(لغة إنجليزيّة)، (الإيمان الأمل والحُب).





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: أنت إنسان بما يكفى لترتكب الأخطاء، ومُتواضع بما يكفى لتعتذر عنها، ولا تجد عيباً فى تطبيق هذا المبدأ مع أفراد أسرتك، أو والديْك.





برج الثور: المثل الإنجليزى يقول عندما تبدأ الأمور فى الضّيق، تبدأ بالتوازى فى الإنفراج ، أوعربيّاً، ضاقت فلما إستحكمت حلقاتها ،فُرِجَتْ وكنت أظنّها لا تفرجُ.





برج الجوزاء: الأنشطة الإجتماعيّة ولو عن طريق هاتفك النقال فكرة طيبة، صِلَة الرَحِمْ تعنى تقديم المُساعدة وليس تبادل العبارات الودية فقط.





برج السّرطان: الحاسّة السّادسة أو الشّعور بالضيق أو القلق من أمرٍ ما دون سبب واضح يجعل من الضرورى التوقف عن الإستمرارحتى فحص الأمر بدقّة.





برج الأسد: تعرفك على شخصية جديدة عن طريق أحد الأقرباء أو الأصهار قد يُثبت فائدته لك فى القريب فلاتستخف بالآخرين مهما صَغُرَ مركزهم الإجتماعى.





برج العذراء: ضع الحدود والمسافات بينك وبين المتطفّلين ، وبالتوازى تقوية العلاقات والصداقات القديمة وتلك التى تعرضت لشروخ الزّمن.





برج الميزان:التفاصيل الصغيرة الماكرة قد تتعاظم لتكون فى ضخامة الأهرامات عند نشوب النّزاع المتوقّع، قم بفحص تفاصيل الإتفاقات المكتوبة بصبر مُمِلّ.





برج العقرب: إستعمالك لمهارة تقسيم الوقت يعنى إنهاء أكثر من عمل، على الأقل تأكد من إنهاء أحد تلك الأعمال بصورة نهائيّة، مالا يُدرك كله لايُترك كله.

برج القوس: إبحث عمّا يُميز بصمتك عن بصمات الآخرين وأبدأ فى تسويقها بدلاً عن البكاء على اللبن المسكوب والفرص الضائعة ، كلٌ مِنّا عنده شيئٌ ما.





برج الجدى: لا تُعطِ الأمان خاصةً لصديق يعرف نقاط ضعفك ، قد ينقلب الصديق يوماً عدواً مُتسلّحاً بأدق أسرارك ، حرّص من أخوك.





برج الدّلو: بعض الفُرَصْ ينبغى التخلى عنها وإهمالها دون أى شعور بالحسرة خاصةً إن إنطوت على جانب كبير من المُجازفة.





برج الحوت: تعرفك على شخصية جديدة عن طريق أحد الأقرباء أو الأصهار قد يُثبت فائدته لك فى القريب فلاتستخف بالآخرين مهما صَغُرَ مركزهم الإجتماعى.