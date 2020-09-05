ترامب يرفض إدانة روسيا بشأن تسميم المعارض نافالني

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رفض الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إدانة روسيا بشأن تسميم المعارض "أليكسي نافالني"، قائلا إنه لم ير دليلا على ذلك.



وقال إن القضية "مأساوية" لكنه حث الصحفيين على التركيز بدلا من ذلك على الصين التي قال إنها تمثل تهديدا أكبر للعالم من روسيا.



وقصرح ترامب: "لا أعرف بالضبط ما حدث، أعتقد أنه أمر مأساوي، إنه أمر مروع، ولا ينبغي أن يحدث. لم يكن لدينا أي دليل حتى الآن، لكنني سألقي نظرة".



كما أنه امتنع عن انتقاد بوتين وقال إن بكين تشكل تهديدًا أكبر.



وأضاف: "من المثير للاهتمام أن الجميع يذكر روسيا دائما ولا أمانع أن نذكر روسيا لكنني أعتقد أنه من المحتمل أن تكون الصين في هذه المرحلة أمة يجب أن تتحدث عنها أكثر من ذلك بكثير".



يقول الناتو وألمانيا إن هناك "دليلًا لا يدع مجالًا للشك" على أن نافالني قد تعرض لهجوم بغاز أعصاب من شركة نوفيتشوك.



يقول فريقه إنه تسمم بأوامر من الكرملين، وروسيا تنفي ذلك.



السيد نافالني - أحد النشطاء المناهضين للفساد والذي لطالما كان أبرز وجه معارض للرئيس فلاديمير بوتين في روسيا - في غيبوبة في أحد مستشفيات برلين بعد أن تم نقله جوًا من سيبيريا.





