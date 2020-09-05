البنتاجون يرد علي تقرير يتهم ترامب بالسخرية من قتلى الحرب

السبت 05/سبتمبر/2020 - 02:14 م
بوابة الفجر
منار طارق
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قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، يوم الجمعة، إن الرئيس دونالد ترامب يحترم القوات الأمريكية وقدامى المحاربين بعد أن قال تقرير في إحدى المجلات إن ترامب وصف الأفراد العسكريين الأمريكيين الذين سقطوا في أوروبا بأنهم "خاسرون" ورفض زيارة مقبرة أمريكية لأنه يعتقد أنها غير مهمة.

وقال إسبر في بيان ان الرئيس ترامب "يكن أعلى درجات الاحترام والإعجاب بأفراد الجيش والمحاربين القدامى والعائلات في بلادنا.. هذا هو السبب في أنه ناضل من أجل زيادة الرواتب والمزيد من التمويل لقواتنا المسلحة." ونفى ترامب بشدة تقرير مجلة أتلانتيك.

فقد ذكرت صحيفة أتلانتيك أن ترامب، الجمهوري الذي يترشح لإعادة انتخابه والذي روج لسجله في مساعدة قدامى المحاربين الأمريكيين، أشار إلى مشاة البحرية المدفونين في مقبرة أمريكية بالقرب من باريس بأنهم "خاسرون" ورفض الزيارة في عام 2018 بسبب القلق من هطول الأمطار في ذلك اليوم، وان ذلك سوف يفسد شعره.

وقال ترامب "الاعتقاد بأنني سأدلي بتصريحات سلبية عن جيشنا وأبطالنا كذبة كاملة... إنه وصمة عار. " واوضح الرئيس إنه لم يذهب إلى المقبرة لأن الطقس منع تحليق مروحية، وكان البديل، وهو رحلة طويلة، يعني المرور عبر مناطق مزدحمة للغاية في باريس، وقد اعترض جهاز الخدمة السرية.

كما قال مسؤول دفاعي كبير، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن إسبر لم يسمع بالمزاعم التي وردت في مجلة أتلانتيك حتى اليوم.

ومن جهته، قال المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن، الذي يتقدم على ترامب في استطلاعات الرأي الوطنية قبل انتخابات 3 نوفمبر، إنه إذا كان هذا الامر صحيحًا، فإن التعليقات "مؤسفة". واضاف "إنه أمر محزن للغاية.. إنه وصمة عار."

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مجلة اتلانتيك ترامب البنتاجون

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