موعد عودة عمرو السولية للمشاركة مع الأهلي

السبت 05/سبتمبر/2020 - 02:05 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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اقترب عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي من العودة لمباريات القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة بعد الإصابة التى تعرض لها اللاعب خلال اللقاء قبل الماضي.


وتعرض عمرو السولية للإصابة فى العضلة الأمامية خلال مواجهة الأهلي والمصري ضمن مباريات الجولة ال 23 من بطولة الدوري المصري الممتاز وتغيب عن لقاء الأمس أمام وادى دجلة والذي حقق فيه المارد الأحمر الفوز بهدفين دون رد.


وسيكون عمرو السولية جاهز خلال مواجهات الأهلي فى نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد البيضاوي المغربي والمقرر لها سبتمبر الجاري بل سيكون اللاعب من الممكن أن يشارك فى عدد من مباريات الدوري قبل دوري الأبطال.


وكان رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي استفسر من طبيب المارد الأحمر حول لحاق السولية بمباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.


ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 65 نقطة بفارق 20 نقطة كاملة عن الزمالك صاحب المركز الثاني.

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