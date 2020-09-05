الدوري المكسيكي.. ليون يهزم نيكاكسا وينتزع الصدارة مؤقتا

انتزع فريق ليون صدارة الدوري المكسيكي لكرة القدم بشكل مؤقت عقب فوزه على مضيفه نيكاكسا 2 / صفر فجر اليوم السبت في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري، التي شهدت أيضا فوز تيخوانا على مونتيري 2 / 1 وتعادل خواريز مع سانتوس لاجونا 1/1.









ويدين ليون بالفضل في هذا الفوز للاعبه أنخيل مينا الذي سجل هدفي فريقه في الدقيقتين 41 و51 من ركلتي جزاء.









وأكمل فريق نيكاكسا المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 77 بعد طرد كلاوديو بايزا.









ورفع ليون رصيده إلى 17 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطة أمام كروز أزول الذي يواجه أطلس جوادلاخارا غدا الأحد، وتوقف رصيد نيكاكسا عند ثماني نقاط في المركز الرابع عشر.





وفي المباراة الثانية، فاز تيخوانا على ضيفه مونتيري 2 / 1.





وتقدم تيخوانا بهدف سجله فابيان ماستيو في الدقيقة الثالثة وتعادل مونتيري عن طريق روخيليو فونيس موري في الدقيقة 25 قبل أن يسجل كاستيو الهدف الثاني له ولتيخوانا في الدقيقة 54.





ورفع تيخوانا رصيده إلى عشر نقاط في المركز الحادي عشر وتجمد رصيد مونتيري عند 12 نقطة في المركز السادس.





وفي المباراة الثالثة، تعادل خواريز مع سانتوس لاجونا 1/1.





وتقدم خواريز بهدف سجله داريو ليزكانو في الدقيقة 68 من ركلة جزاء وتعادل بريان جارنيكا لسانتوس لاجونا في الدقيقة 82.





ورفع خواريز رصيده إلى سبع نقاط في المركز الخامس عشر كما رفع سانتوس لاجونا رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثاني عشر.