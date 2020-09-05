يصيب الجهاز الهضمي.. أعراض جديدة لكورونا عند الأطفال

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بين الحين والآخر، تظهر أعراض جديدة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" عند الأطفال، حيث تصيبهم ببعض المشكلات في الجهاز الهضمي، مثل الإسهال والقيء، ولكن الأعراض الأكثر شيوعًا للفيروس تصيب الجهاز التنفسي.



ويرصد "الفجر"، تفاصيل الأعراض الجديدة لفيروس كورونا المستجد التي تصيب الأطفال الصغار.



١. تصيب الأعراض الجديدة، الأطفال، ببعض المشكلات في الجهاز الهضمي، مثل الإسهال، ولكن الأعراض الأكثر شيوعا تصيب الجهاز التنفسي.



٢. الفيروس يسبب حدوث تهيج للجهاز المناعي.



٣. تتضمن أعراض كورونا لدى الأطفال، الإسهال والقيء وتشنجات البطن.



٤. وكانت تقتصر الأعراض على ارتفاع درجة الحرارة، والسعال المستمر، وفقدان أو تغير في حاسة الشم أو التذوق.



٥. هناك بعض الحالات تصاب بالفشل الكلوي والجلطات بعد أن تتعافى من فيروس كورونا.



وأجريت دراسة على نحو 990 طفلا في الفترة ما بين 6 أبريل، حيث قاموا بأخذ عينة دم تم اختبارها بحثا عن الأجسام المضادة لفيروس كورونا، وتم أيضا جمع البيانات حول ما إذا كانوا قد عانوا من أي أعراض.



ووجد الفريق أن 68 طفلا لديهم أجسام مضادة للمرض، مما يشير إلى أنهم أصيبوا به في حين أن نصفهم فقط أفادوا بأنهم عانوا من أعراضه.



وكانت هناك بعض الأعراض الشائعة حيث أبلغ 31% من الأطفال البالغ عددهم 68 عن الإصابة بالحمى، وأبلغ 18% عن الصداع، كما أبلغ 19% عن أعراض الجهاز الهضمي مثل الإسهال والقيء وتشنجات البطن، بينما فقدان حاسة الشم أو التذوق لم يبلغ عنه إلا 4% من الأطفال.



وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الجاري، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.



وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.



ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت آلاف حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.