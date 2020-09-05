جلسة تنسيقية بين فايلر وعبد الحفيظ في الأهلي

السبت 05/سبتمبر/2020 - 01:33 م
فايلر وعبد الحفيظ
فايلر وعبد الحفيظ
علي نبوي
Advertisements
عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة، جلسة تنسيقية اليوم على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم السبت، على ملعب التتش.


وناقش فايلر وعبدالحفيظ الترتيبات الإدارية والتنظيمية الخاصة بالمرحلة المقبلة، بداية من مواجهة حرس الحدود المقرر لها مساء الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة ٢٥.


وخاض الأهلي مرانه صباح اليوم على ملعب التتش، كما أجرى الفريق «رابيد تيست» قبل انطلاق المران.

ويستعد الأهلي لمواجهة حرس الحدود المقرر لها يوم الاثنين المقبل، في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.


ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 65 نقطة بفارق 20 نقطة كاملة عن الزمالك صاحب المركز الثاني.

أخبار تهمك

برشلونة يقترب من نجم هولندا

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد يرفع الحرج عن "هازارد"

منذ حوالي 5 ساعات

صفقتان ستهز عرش أوروبا.. برشلونة يقترب من ثنائي الطواحين الهولندية

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة.. ساسي يكشف عن عرض الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

فرجاني ساسي يضع شرطًا صعبًا للتجديد مع الزمالك

منذ يوم

ميسي يتعرض للغدر في برشلونة

منذ ساعتين و 31 دقيقة

موعد عودة ميسي لتدريبات برشلونة

منذ ساعتين و 36 دقيقة

فايلر يُعيد نجم الأهلي إلى حساباته أمام الحدود

منذ ساعتين و 20 دقيقة

الأهلي بصدد ضم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 11 ساعة

سبب تعثر مفاوضات نجم الأهلي مع أحد أندية أوروبا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مجلس الأمن والدفاع في السودان يعلن حالة الطوارئ في البلاد

منذ حوالي 11 ساعة

الفرصة الأخيرة.. الخطيب يهدد كهربا بالرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تورط يايا توريه في فضيحة جنسية

منذ أقل من ساعة

بعد قرار البقاء.. تعرف على ضحية ميسي الأولى في برشلونة

منذ حوالي 20 ساعة

كارتيرون يوافق على إعارة "رباعي" الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة مميزة

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:36 ص

فايلر يُعيد نجم الأهلي إلى حساباته أمام الحدود

ميسي يتعرض للغدر في برشلونة

11:25 ص

تورط يايا توريه في فضيحة جنسية

01:08 م

الأهلي يقترب من حسم صفقة مميزة

10:15 ص

سبب تعثر مفاوضات نجم الأهلي مع أحد أندية أوروبا

01:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب