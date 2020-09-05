بدء عرض مسرحية "عن العشاق" بقصر طاز

بدأ مساء أمس العرض المسرحي "عن العشاق"، والذي يستضيفه قصر الأمير طاز"بحي الخليفة" التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع قطاع الانتاج الثقافي، وذلك للعام الثالث .









"عن العشاق" إخراج هاني عفيفي، وهو مستلهم من كتاب "طوق الحمامة في الألفة والآلاف" لابن حزم الأندلسي، فى حالة صوفية موسيقية داخل الأجواء التاريخية والمملوكية لقصر الأمير طاز ، مع عزف حي لآلات العود، القانون، التشيلو لأغنيات كوكب الشرق أم كلثوم، وحكي ورقص وتمثيل لمجموعة من نجوم الشباب خريجي مركز الإبداع الفني.







