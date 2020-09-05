تورط يايا توريه في فضيحة جنسية

السبت 05/سبتمبر/2020 - 01:08 م
يايا توريه
يايا توريه
وكالات
Advertisements

لا يزال يايا توريه يمثل أخباراً للقضايا غير الرياضية، آخرها فضيحة جنسية، حيث طُرد لاعب خط الوسط السابق لنادي برشلونة ومانشستر سيتي من الحدث الخيري في بريطانيا الذي يحمل اسم "Soccer Aid البريطانية المخصص لإقامة مباراة خيرية بالتعاون مع منظمة يونيسيف.

 

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية عن أن السبب هو أن الإيفواري يايا توريه عرض اصطحاب 19 عاملة لممارسة الجنس في الفندق الذي كان يقيم فيه زملاؤه، وتسببت هذه الإيماءة في غضب العديد من هؤلاء اللاعبين منه، وهم الذين طالبوا بطرده والمسؤولون فعلوا ذلك على الفور.


ووفقاً للمعلومات الواردة، كان توريه أرسل مقطع فيديو حميمياً إلى مجموعة واتساب التابعة لفريق فيفبرو، حيث كانت اللاعبات جولي فليتينح وليان ساندرسون و تشيلسي جرايمز هناك أيضاً، الذين لم يمضوا وقتاً طويلاً في إظهار إستيائهم، وطلبوا منه حذف الرسائل.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

يايا توريه مانشستر سيتي توريه اخبار الرياضة اليوم

أخبار تهمك

بعد قرار البقاء.. تعرف على ضحية ميسي الأولى في برشلونة

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي بصدد ضم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مجلس الأمن والدفاع في السودان يعلن حالة الطوارئ في البلاد

منذ حوالي 11 ساعة

صفقتان ستهز عرش أوروبا.. برشلونة يقترب من ثنائي الطواحين الهولندية

منذ حوالي 14 ساعة

سبب تعثر مفاوضات نجم الأهلي مع أحد أندية أوروبا

منذ أقل من ساعة

ريال مدريد يرفع الحرج عن "هازارد"

منذ حوالي 5 ساعات

فرجاني ساسي يضع شرطًا صعبًا للتجديد مع الزمالك

منذ يوم

ميسي يتعرض للغدر في برشلونة

منذ ساعتين و 30 دقيقة

الفرصة الأخيرة.. الخطيب يهدد كهربا بالرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موعد عودة ميسي لتدريبات برشلونة

منذ ساعتين و 34 دقيقة

مفاجأة.. ساسي يكشف عن عرض الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

كارتيرون يوافق على إعارة "رباعي" الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تورط يايا توريه في فضيحة جنسية

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يقترب من حسم صفقة مميزة

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يُعيد نجم الأهلي إلى حساباته أمام الحدود

منذ ساعتين و 19 دقيقة

برشلونة يقترب من نجم هولندا

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

رسميا.. أولمبياكوس اليوناني يعلن التوقيع مع يايا توريه

ضمك السعودي يفكر في ضم يايا توريه بديلًا لكوستا

يايا توريه على اعتاب الدوري السعودي عبر بوابة ضمك

يايا توريه يتجاهل مارادونا لصالح ميسي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:36 ص

فايلر يُعيد نجم الأهلي إلى حساباته أمام الحدود

ميسي يتعرض للغدر في برشلونة

11:25 ص

تورط يايا توريه في فضيحة جنسية

01:08 م

الأهلي يقترب من حسم صفقة مميزة

10:15 ص

سبب تعثر مفاوضات نجم الأهلي مع أحد أندية أوروبا

01:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب