وزير النقل يستقبل الدفعة الخامسة من جرارات السكة الحديدة الجديدة

استقبل اليوم المهندس كامل الوزير وزير النقل بميناء الإسكندرية الدفعة الخامسة من جرارات السكة الحديدة الجديدة باجمالي 30 جرارًا وذلك ضمن صفقة تصنيع وتوريد 110 جرار سكة حديد جديد وإعادة تأهيل 81 جرار من الأسطول الحالي، وتوريد قطع غيار طويل الأجل لمدة 15 سنة شاملة الدعم الفني، والتي تبلغ تكلفتها الإجمالية 602.05 مليون دولار، والتي سبق ووقعتها هيئة سكك حديد مصر مع شركة GE Transportation.





وقال وزير النقل، إنه بوصول الدفعة الخامسة يصبح إجمالي عدد الجرارت التي وصلت حتى الآن من الصفقة إلى 100 جرارا جديدا ستشكل قوة دعم هائلة لقوة الجر بالسكة الحديد وستساهم في انتظام جداول التشغيل وتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وتلبية طلبات مستخدمي السكك الحديدية، ليواكب الحاجة المتزايدة لقطاع نقل قادر على إحداث التنمية، مضيفًا أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية في مصر لتقديم خدمات على اعلى مستوى للمواطن المصري.





وأضاف أن هذه الجرارت الجديدة يتم تركيبها مع العربات الجديدة التي تصل تباعًا وذلك في إطار خطة التشغيل الجديدة التي تعتمد على تشغيل قطارات مكونة من جرارات وعربات كلها جديدة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للركاب وهي الخطة التي بدأت تؤتي ثمارها وجعلت المواطن يرى التحسن في مستوى الخدمة على ارض الواقع.





كما سيتم تشغيل جزء من هذه الجرارات الجديدة في قطارات البضائع خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل لتعظيم منظومة النقل لزيادة عوائد هيئة السكك الحديدية المالية وتوفير الوقود وتقليل الازدحام على الطرق البرية التي تتكلف مبالغ باهظة لصيانتها نتيجة المرور الكثيف لسيارات نقل البضائع الثقيلة، علاوة على الأثر البيئي الجيد الذي ينجم عن تقليل حجم الملوثات.





وأشار الوزير، إلى أن ما يتم تصنيعه من جرارات يتم التفتيش عليه بمعرفة لجان فنية من السكة الحديد، وفيما يتعلق بإعادة تأهيل 81 جرار جنرال إليكتريك، الذي يتم داخل ورشة التبين للسكك الحديدية، فقد تم الانتهاء من عدد 8 جرارات، وسيتوالى إعادة تأهيل باقي الجرارات ودخولها التشغيل وفقا للجدول الزمني المحدد، مشيرا إلى أن هذه الجرارات تخضع للمتابعة الفنية المستمرة، للتأكد من الجاهزية الفنية لها، وأن كل جرار له ملف فني مسجل به كل ما يتعلق به، والعمرات الخاصة به وغيرها من مختلف الأمور الفنية.





وأوضح أنه تم التعاقد على 260 جرار جديد وتحديث وإعادة تأهيل وإصلاح 172 جرار من الأسطول الحالي مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال تتمثل في (110 جرار جديد من جنرال إلكتريك وإعادة تأهيل 81 جرار جنرال إليكتريك – وتصنيع وتوريد 50 جرار جديد مع شركة PRL الأمريكية، بالإضافة إلى تحديث 50 جرار من الأسطول الحالي، وعمل عمرة جسيمة لـ41 جرار أخرى من الأسطول الحالى، بالإضافة إلى عقد صيانة طويل الأجل لمدة 15 سنة خاص بـ141 جرار، وكانت إجمالي قيمة الصفقة 466.3 مليون دولار، بالإضافة إلى 100 جرار جديد بتمويل من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD بقيمة تقديرية 290 مليون يورو).





وأضاف وزير النقل أن هناك اهتمام كبير بتدريب العنصر البشري في السكة الحديد باعتباره أهم عناصر نجاح المنظومة حيث يتم إيفاد المهندسين والفنيين للتدريب في الخارج مع الشركات التي يتم التعاقد معها لتوريد الوحدات المتحركة كما يتم إنشاء ورش متخصصة في كل نوع من انواع الوحدات المتحركة مثل ورش التبين المتخصصة في تاهيل وإصلاح جرارت GE حيث تتم تلك الأعمال تحت إشراف خبراء هذه الشركات العالمية وبأيدي المهندسين والعمال والفنيين





لافتا إلى أنه خلال الفترة الماضية تم تعيين 150مهندس بالسكة الحديد تم اختيارهم وفقا لأعلى معايير الاختيار وتم التصديق على. تعيين 150 مهندس آخرين وكذلك تعيين1000فني وعامل وهو مالم يكن يحدث قبل ذلك وهو مايدل على مدى اهتمام الوزارة بالعامل البشري في السكة الحديد





مضيفا أنه يتم تطوير كافة عناصر المنظومة من المحطات وتحديث منظومة إشارات كهرباء السكك الحديدية والمزلقانات والقضبان وكذلك ازدواج الخطوط المفردة ثم إنشاء خطوط جديدة لكي ننقل 1.5 مليون راكب خلال عام 2024



