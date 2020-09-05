إزالة 26 مخالفة تعدٍ متنوعة بالمنيا

السبت 05/سبتمبر/2020 - 12:59 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
Advertisements
تمكنت الوحدات المحلية في المنيا، بإشراف المحافظ، اللواء أسامة القاضي من إزالة 26 مخالفة تعدي متنوعة، بينها 4 مخالفات تعدي على الرقعة الزراعية لمساحة 2 قيراط و23 سهم بمراكز «بني مزار، ومطاي، والمنيا، ودير مواس».

كما شملت حملة الإزالات إزالة 22 مخالفة تعدي بالبناء على أملاك الدولة لمساحة 1177مترا بمراكز (بني مزار، ومطاي، وسمالوط، والمنيا، وأبوقرقاص).
تحررت محاضر بالمخالفات وتولت النيابة العامة التصرف.
وعلى جانب اخر كد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، تواصل حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف، مع اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف المحافظ أن آخر موعد لسداد مبلغ 25 % جدية تصالح لكل من تقدم بطلب قبل 1572020، هو يوم الثلاثاء الموافق 1592020، وأخر موعد لتلقى طلبات التصالح لمن لم يتقدم حتى الآن هو 30 سبتمبر 2020، وسوف يتم بعدها إنفاذ القانون وتنفيذ الإزالة لكل عقار مخالف على أرض المحافظة.

وشدد المحافظ أنه لا مد لفترة التصالح في مخالفات البناء، وفقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، ونهاية شهر سبتمبر هي الفرصة الأخيرة للتصالح، وعقب ذلك سيتم الازالة الفورية.

وفي ذات السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، حملة إزالات مكبرة، تمكنت خلالها من استرداد 3 حالات تعدي على أملاك الدولة، بمساحة 800 متر، بقرية دير جبل الطير، بالإضافة الى إزالة 4 حالات تعدي على حرم السكة الحديد بحي شرق المدينة، بمساحة 123 متر.

أخبار تهمك

مفاجأة.. ساسي يكشف عن عرض الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

فرجاني ساسي يضع شرطًا صعبًا للتجديد مع الزمالك

منذ يوم

سبب تعثر مفاوضات نجم الأهلي مع أحد أندية أوروبا

منذ أقل من ساعة

برشلونة يقترب من نجم هولندا

منذ حوالي 4 ساعات

بعد قرار البقاء.. تعرف على ضحية ميسي الأولى في برشلونة

منذ حوالي 20 ساعة

فايلر يُعيد نجم الأهلي إلى حساباته أمام الحدود

منذ ساعتين و 19 دقيقة

صفقتان ستهز عرش أوروبا.. برشلونة يقترب من ثنائي الطواحين الهولندية

منذ حوالي 14 ساعة

الفرصة الأخيرة.. الخطيب يهدد كهربا بالرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد يرفع الحرج عن "هازارد"

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة مميزة

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يوافق على إعارة "رباعي" الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي بصدد ضم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 11 ساعة

تورط يايا توريه في فضيحة جنسية

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مجلس الأمن والدفاع في السودان يعلن حالة الطوارئ في البلاد

منذ حوالي 11 ساعة

ميسي يتعرض للغدر في برشلونة

منذ ساعتين و 31 دقيقة

موعد عودة ميسي لتدريبات برشلونة

منذ ساعتين و 35 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:36 ص

فايلر يُعيد نجم الأهلي إلى حساباته أمام الحدود

ميسي يتعرض للغدر في برشلونة

11:25 ص

تورط يايا توريه في فضيحة جنسية

01:08 م

الأهلي يقترب من حسم صفقة مميزة

10:15 ص

سبب تعثر مفاوضات نجم الأهلي مع أحد أندية أوروبا

01:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب