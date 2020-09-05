العراق يطلق عملية أمنية "كبيرة" في البصرة

السبت 05/سبتمبر/2020 - 12:57 م
الجيش العراقي
الجيش العراقي
وكالات
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أطلقت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم السبت، عملية أمنية "كبيرة" للتفتيش في محافظة البصرة أقصى جنوبي البلاد.

 

وأصدرت خلية الإعلام الأمني بالعراق، بيانًا قالت فيه: "في تمام الساعة الخامسة من فجر اليوم، شرعت قيادة عمليات البصرة بتنفيذ عملية أمنية "كبيرة" للتفتيش، اشتركت فيها قطعات الجيش العراقي ولواء المشاة البحري وحرس الحدود وشرطة الطوارئ".

 

وقد وجه قائد عمليات البصرة، أكرم صدام مدنف، في وقت سابق القوات الأمنية بحصر السلاح بيد الدولة والعمل على الابتعاد عن التهديد والوعيد.

 

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