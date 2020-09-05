عاجل.. أول تعليق من السيسي على فيضانات السودان ويعلن دعم مصر

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر صفحته الرسمية على "الفيس بوك"، اليوم السبت، عن تعازيه لأهالي ضحايا السيول والفيضانات في السودان.





وكتب "السيسي"، عبر صفحته: "خالص التضامن مع اشقاءنا السودانيين حكومة وشعبا جراء السيول والفيضانات التي تجتاح السودان الشقيق، والتي ادت الى خسائر مفجعة في الافراد والممتلكات".





وأضاف: "وأؤكد استعداد مصر الدائم لتقديم كل سبل الدعم لاشقاءنا السودانيين في هذه الفترة الدقيقة للتعامل مع اثار الفيضانات، داعيا المولى عز وجل بالشفاء العاجل للجرحى وان يلهم اسر الضحايا في السودان الشقيق الصبر والسلوان".