الأرصاد تجري تعديلا جديدا في حالة الطقس المتوقعة (فيديو)

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، إن هناك ارتفاعا في درجات الحرارة اليوم وغدا، حيث تصل درجة الحرارة إلى 37 درجة.





وأشارت "إيمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، إلى أنهم أجروا تعديلا جديدا على البيان الذي تصدره الهيئة يوميا، حيث يسجلون درجة الحرارة المحسوسة مع ارتفاع نسبة الرطوبة.





وأضافت أن درجة الحرارة المحسوسة على القاهرة تصل إلى 39 درجة، موضحة أن درجة الحرارة المحسوسة تختلف من منطقة لأخرى حسب نسبة الرطوبة، منوهة بأن هناك فرص لسقوط أمطار متوسطة الشدة على جنوب سيناء وكاترين بدأت من الأمس.





نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة السبت الموافق 5 سبتمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.





طقس السبت نهارًا





- شبورة مائية صباحًا، طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، وارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الاحساس بحرارة الطقس، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.





- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية.





- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.





- طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.





طقس السبت ليلًا





- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري.





- طقس معتدل على السواحل الشمالية.





- طقس لطيف على شمال الصعيد.





- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.





الظواهر الطبيعية





- أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانًا (30% تقريبًا) على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال الصعيد.





- أمطار خفيفة إلى متوسطة (20%) على مناطق متفرقة من جنوب الصعيد.





- شبورة مائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.









الوصف الفني لخرائط الطقس

- يتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر باقي الأنحاء بامتداد منخفض الهند الموسمي.





















أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، الجمعة، عن حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، حيث تشهد البلاد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة عن المعدل الطبيعي.





وحذرت الهيئة في بيان لها، من ارتفاع نسبة الرطوبة عن معدلها الطبيعي خلال تلك الفترة، مما يزيد بالإحساس بحرارة الطقس، منوها على ضرورة البقاء في المنازل.





طقس السبت: