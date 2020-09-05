وفد من المجلس القومي للمرأة بالمنيا يزور المتحف الآتوني

السبت 05/سبتمبر/2020 - 12:40 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسى - هناء البشيرى
Advertisements
توجه وفد من فرع المجلس القومي للمرأة لزيارة المتحف الآتوني، شرق النيل بمدينة المنيا، والجاري إنهاء أعمال المرحلة الثالثة به، والتي تشمل التشطيبات النهائية، وذلك بهدف دعم العمل بالمشروع معنويًا.

وقالت الدكتورة منال أبو سمرة، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، إن الزيارة جاءت استجابة لدعوة الدكتور أحمد محمد حميدة، مدير عام المتحف، حيث ضم الوفد الدكتورة عزة العربي، وصباح رمضان، ونادي وديع، من أعضاء المجلس وآخرين.

وذكر الدكتور أحمد محمد حميدة، مدير المتحف، إنه جرى استكمال أعماله الإنشائية في المرحلتين الأولى والثانية، أما المرحلة الحالية وهي الثالثة يتم فيها أعمال التشطيبات.

وعلى جانب آخر أعلنت الإدارة الصحية بمركز مطاى عن فحص 5476 حالة حتى الان ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة والاكتشاف المبكر وعلاج اورام الثدى كما تم احالة 268 حالة لاستكمال فحصواتهن بمعهد اورام المنيا.

كما كانت الإدارة قد أعلنت عن تطعيم 18609 طفل بطعم السولك ضد شلل الاطفال من اجمالى مستهدف 22123 بنسبة تجاوزت 84 ٪حتى الان.

بالإضافة إلى تطعيم تطعيم 8319 طفل الجرعة التانية من الطعم واعلنت الإدارة عن استمرار الحملة فى تطعيم كافة الاطفال المستهدفة.

ومن ناحية أخرى شدد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا على رؤساء المراكز والمدن بتكثيف حملات النظافة ورفع القمامه من أجل خلق بيئة صحية للمواطنين، وكذلك التصدى بمنتهى الحزم لمحاولات التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وإحالة المخالفين للنيابة،كذلك حصر المنازل المخالفة وانذارها لسرعة تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر المنيا الفجر

أخبار تهمك

ميسي يتعرض للغدر في برشلونة

منذ ساعتين و 28 دقيقة

تورط يايا توريه في فضيحة جنسية

منذ ساعة الا ربع

الفرصة الأخيرة.. الخطيب يهدد كهربا بالرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

فرجاني ساسي يضع شرطًا صعبًا للتجديد مع الزمالك

منذ يوم

صفقتان ستهز عرش أوروبا.. برشلونة يقترب من ثنائي الطواحين الهولندية

منذ حوالي 14 ساعة

برشلونة يقترب من نجم هولندا

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. ساسي يكشف عن عرض الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

موعد عودة ميسي لتدريبات برشلونة

منذ ساعتين و 32 دقيقة

ريال مدريد يرفع الحرج عن "هازارد"

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يُعيد نجم الأهلي إلى حساباته أمام الحدود

منذ ساعتين و 16 دقيقة

سبب تعثر مفاوضات نجم الأهلي مع أحد أندية أوروبا

منذ أقل من ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة مميزة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مجلس الأمن والدفاع في السودان يعلن حالة الطوارئ في البلاد

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي بصدد ضم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 10 ساعة

بعد قرار البقاء.. تعرف على ضحية ميسي الأولى في برشلونة

منذ حوالي 20 ساعة

كارتيرون يوافق على إعارة "رباعي" الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:36 ص

فايلر يُعيد نجم الأهلي إلى حساباته أمام الحدود

ميسي يتعرض للغدر في برشلونة

11:25 ص

تورط يايا توريه في فضيحة جنسية

01:08 م

الأهلي يقترب من حسم صفقة مميزة

10:15 ص

سبب تعثر مفاوضات نجم الأهلي مع أحد أندية أوروبا

01:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب