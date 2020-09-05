وفد من المجلس القومي للمرأة بالمنيا يزور المتحف الآتوني

توجه وفد من فرع المجلس القومي للمرأة لزيارة المتحف الآتوني، شرق النيل بمدينة المنيا، والجاري إنهاء أعمال المرحلة الثالثة به، والتي تشمل التشطيبات النهائية، وذلك بهدف دعم العمل بالمشروع معنويًا.





وقالت الدكتورة منال أبو سمرة، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، إن الزيارة جاءت استجابة لدعوة الدكتور أحمد محمد حميدة، مدير عام المتحف، حيث ضم الوفد الدكتورة عزة العربي، وصباح رمضان، ونادي وديع، من أعضاء المجلس وآخرين.





وذكر الدكتور أحمد محمد حميدة، مدير المتحف، إنه جرى استكمال أعماله الإنشائية في المرحلتين الأولى والثانية، أما المرحلة الحالية وهي الثالثة يتم فيها أعمال التشطيبات.





وعلى جانب آخر أعلنت الإدارة الصحية بمركز مطاى عن فحص 5476 حالة حتى الان ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة والاكتشاف المبكر وعلاج اورام الثدى كما تم احالة 268 حالة لاستكمال فحصواتهن بمعهد اورام المنيا.





كما كانت الإدارة قد أعلنت عن تطعيم 18609 طفل بطعم السولك ضد شلل الاطفال من اجمالى مستهدف 22123 بنسبة تجاوزت 84 ٪حتى الان.





بالإضافة إلى تطعيم تطعيم 8319 طفل الجرعة التانية من الطعم واعلنت الإدارة عن استمرار الحملة فى تطعيم كافة الاطفال المستهدفة.



