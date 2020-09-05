مدبولي و17 وزيرا يحضرون حفل قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد رجال 2021

السبت 05/سبتمبر/2020 - 12:35 م
بوابة الفجر
أية حمروشي
Advertisements
يتقدم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للبطولة، حضور حفل قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد رجال ٢٠٢١ بمصر، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و١٧ وزيرا هم أعضاء اللجنة العليا للبطولة بالإضافة إلى الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وأعضاء مجلس الإدارة والمهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد وأعضاء مجلس الإدارة ولفيف من كبار الشخصيات وممثلي ٢٩ دولة بالإضافة إلي مصر الدولة المضيف للبطولة علي أن يتحدد اسم الدولتين المتبقيتين في عدد المشاركين لاحقا بعد الانتهاء من تصفيات الملحق للبطولة الشهر المقبل.

ويقام حفل قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد رجال ٢٠٢١ بمصر في نسختها رقم ٢٧ المزمع إقامتها في الفترة من ١٤ إلى ٣١ يناير ٢٠٢١ بمشاركة ٣٢ دول لأول مرة في تاريخ البطولة، في السابعة مساء اليوم السبت، بمنطقة الأهرامات.

ومن المنتظر أن يشهد حفل قرعة بطولة العالم لكرة اليد رجال عديد من المفاجآت القوية خصوصا أن العالم كله ينتظر قرعة مونديال اليد الذي يشارك به ٣٢ دولة لأول مرة في تاريخ البطولة، حيث وقع اختيار شركة تذكرتي بالاتفاق مع اللجنة العليا المنظمة للبطولة على الموسيقار عمر خيرت لإحياء الحفل، وسيقدم عددا من السيمفونيات الموسيقية والأغاني التي طالما نالت إعجاب جمهور الحاضرين، والثلاثي الإعلامية جاسمين طه والفنان خالد النبوي والفنانة إنجي المقدم لتقديم الحفل.

وقال وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، إن الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تعمل على قدم وساق من أجل إنجاح البطولة وتقديم كل التسهيلات والدعم للجنة المنظمة التى تعمل بالتنسيق اليومى مع وزارة الشباب والرياضة ومع الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفي الذى لا يألوا جهدا فى دعم منظومة كرة اليد المصرية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مدبولي بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

فرجاني ساسي يضع شرطًا صعبًا للتجديد مع الزمالك

منذ يوم

برشلونة يقترب من نجم هولندا

منذ حوالي 4 ساعات

بعد قرار البقاء.. تعرف على ضحية ميسي الأولى في برشلونة

منذ حوالي 20 ساعة

موعد عودة ميسي لتدريبات برشلونة

منذ ساعتين و 32 دقيقة

ريال مدريد يرفع الحرج عن "هازارد"

منذ حوالي 5 ساعات

سبب تعثر مفاوضات نجم الأهلي مع أحد أندية أوروبا

منذ أقل من ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة مميزة

منذ حوالي 4 ساعات

صفقتان ستهز عرش أوروبا.. برشلونة يقترب من ثنائي الطواحين الهولندية

منذ حوالي 14 ساعة

كارتيرون يوافق على إعارة "رباعي" الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تورط يايا توريه في فضيحة جنسية

منذ ساعة الا ربع

فايلر يُعيد نجم الأهلي إلى حساباته أمام الحدود

منذ ساعتين و 16 دقيقة

الأهلي بصدد ضم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 10 ساعة

الفرصة الأخيرة.. الخطيب يهدد كهربا بالرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. ساسي يكشف عن عرض الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مجلس الأمن والدفاع في السودان يعلن حالة الطوارئ في البلاد

منذ حوالي 11 ساعة

ميسي يتعرض للغدر في برشلونة

منذ ساعتين و 28 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:36 ص

فايلر يُعيد نجم الأهلي إلى حساباته أمام الحدود

ميسي يتعرض للغدر في برشلونة

11:25 ص

تورط يايا توريه في فضيحة جنسية

01:08 م

الأهلي يقترب من حسم صفقة مميزة

10:15 ص

سبب تعثر مفاوضات نجم الأهلي مع أحد أندية أوروبا

01:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب