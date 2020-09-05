الليلة.. منة شلبي ضيفة "SNL بالعربي" على شاشة "ON E"

السبت 05/سبتمبر/2020 - 12:35 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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كشفت الصفحة الرسمية لشاشة "ON E" عن حلول الفنانة منة شلبي اليوم كضيفة في برنامج"snl بالعربي".


نشرت الصفحة الرسمية للقناة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، بوستر الحلقة، وقاموا بالتعليق عليه قائلين:"انتظروا الفنانة منة شلبي، في حلقة جديدة من SNL بالعربي، السبت الساعة 11 مساءً على شاشة ON".


ويستضيف البرنامج العديد من النجوم منهم أحمد السقا، محمد ‏رمضان، خالد النبوي، سمية الخشاب، شيرين رضا، ماجد المصري، بيومي فؤاد، ‏ومن نجوم الغناء أحمد شيبة وأوكا ومن نجوم الكرة أحمد حسام ميدو‎.‎

برنامج‎ "snl" ‎بالعربي حقق نجاحًا كبيرًا خلال المواسم الثلاثة وقام بتقديمه العديد ‏من الشباب من بينهم إسلام إبراهيم، محمود الليثي، أحمد سلطان، نانسي صلاح، خالد ‏منصور، نور قدري‎.‎
الليلة.. منة شلبي ضيفة "SNL بالعربي" على شاشة "ON E"
الليلة.. منة شلبي ضيفة "SNL بالعربي" على شاشة "ON E"

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