"الضرائب" تتلقى آراء الشركات المشاركة فى منظومة الفاتورة الإلكترونية





أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تلقى اهتمام كبيرمن وزير المالية، ومتابعة مستمرة لكافة الخطوات التي تتم لتحقيق التكامل بين أنظمة الشركات ومنظومة الفاتورة الإلكترونية بمصلحة الضرائب، مشيرًا إلى قيام وزير المالية بالتوجيه نحو ضرورة التعرف على آراء الشركات المشاركة فى مرحلة التشغيل التجريبى للمنظومة ، والتعرف على مقترحاتهم لتحسين أدائها ، ومعرفة تجاربهم في التكامل مع المنظومة مما سيحقق المنفعة المشتركة لمصلحة الضرائب والشركات والإقتصاد ككل .





وأضاف "عبد القادر" أنه منذ أن صدر قرار وزير المالية رقم (188) لسنة 2020 بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها ، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية ، قامت المصلحة بالعديد من الإجراءات لتنفيذ هذا القرار حيث قامت بالتواصل مع عدد من الشركات لبحث إمكانية مشاركتها فى مرحلة تشغيل تجريبى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، وذلك من خلال التواصل المباشر مع هذه الشركات ، ومن خلال عقد العديد من ورش العمل عبر تقنية الفيديوكونفرانس والتى تم من خلالها شرح الإجراءات اللازمة للتكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية، والإجابة على كافة تساؤلات الشركات ،والاستماع إلى مقترحاتهم ودراسة هذه المقترحات وذلك بهدف إنجاح المنظومة .





وأشار إلى أن وزارة المالية قامت بالإعلان عن بدء التشغيل التجريبى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى 30 يونيو الماضى ، بمشاركة عدد 6 شركات هى مجموعة العربي والتي تضم 3 شركات وهى توشيبا العربى للأجهزة المرئية ،وشركة العربى لتكنولوجيا الإضاءة ، وشركة العربى للتجارة والصناعة ،وهذا بالإضافة إلى كل من شركة نستله للمياه، وشركة يونيباك، وشركة أكرو مصر.





وعن أساليب الدعم والمساعدة المقدمة للشركات المشاركة في مرحلة التشغيل التجريبي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية قال رئيس مصلحة الضرائب أنه منذ الإعلان عن بدء التشغيل التجريبى للمنظومة ومصلحة الضرائب على تواصل دائم مع هذه الشركات لتقديم كامل الدعم لهم والمساعدة فى حل المشكلات التى قد تواجههم للإنضمام والتكامل مع المنظومة ، حيث قامت المصلحة بتقديم المساعدات للشركات ، من خلال تقديم كافة المستندات اللازمة لتطبيق التكامل سواء من الناحية الفنية أو الاجرائية ، وتقديم وسائل الدعم الفني أو الضريبي المختلفة من توفير فرق دعم فني من المصلحة ومن الاطراف المشاركة للمصلحة في تنفيذ المنظومة وتقديم هذا الدعم الفني على مدار 24 ساعة ، من خلال الإتصالات الهاتفية ،والرد على استفسارات الشركات الفنية أو الضريبية، والonline meetin، وكذلك التواصل من خلال الايميل الخاص بالمنظومة وهو [email protected] من خلال فريق التواصل ، وفريق الدعم الفني الخاص بالمصلحة.





وعن تجربة مجموعة شركات العربي حول الإنضمام إلى مرحلة التشغيل التجريبى للمنظومة، أوضحت مجموعة شركات العربي أنه كان هناك تعاون مثمر وبناء بين مصلحة الضرائب وشركة ميكروسوفت من جهة وممثلي مجموعة العربي من جهة أخرى حيث تم عقد أكثر من 10 اجتماعات لتسهيل وتهيئة وتذليل أي صعاب حتى تمام عملية الربط ، مضيفة أنه تم التواصل أكثر من مرة من خلال ممثلين لمصلحة الضرائب وشركة ميكروسوفت ( من خارج مصر ) وهذا لمناقشة بعض النقاط الفارقة والتي أدت لتمام عملية التكامل.





" كتبت للتجربة النجاح فى إنطلاقتها الأولى " هكذا وصفت " شركة يونيباك النيل المحدوده " تجربتها للتكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية ، موضحة أنها حريصة كل الحرص على التعاون الكامل مع مصلحة الضرائب المصرية ، وتطبيق كافة النظم والآليات التى تساعد على تحقيق أفضل مستويات التعاون والمكاسب المشتركة ، لافتة إلى أنه إنطلاقاً من مبادئ الشركة وعملاً على تفعيل أقصى درجات التعاون ،حرصت الشركة على توفير كافة الإمكانيات والقدرات والموارد لتنفيذ عمليات التكامل المطلوبة وعلى الوجه الأكمل.





وأضافت "يونيباك" أنها تسعى بالإشتراك مع مصلحة الضرائب المصرية وكافة المشاركين على الاستمرار في النجاح الذى تحقق والعمل الدائم على تحسين المنظومة وفاعليتها ، إيماناً من الشركة بالأهمية القصوى لهذا المشروع ، وأثره البالغ في تحسين المنظومة الضريبية ، ومايترتب عليه من نجاح أكثر ونمو أفضل للإقتصاد المصرى والذى سيجنى ثماره الجميع.





وعلى صعيد متصل أكدت شركة أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية أنها من أكثر الشركات التى ستستفيد من التكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية حيث أن ذلك سيسهل عليها الكثير فى تطوير أنظمتها الداخلية والحصول واختصار الكثير من طلبات العملاء التى تأخذ منها وقت ومجهود.

وعن الدعم الفني والمعلوماتى الذي تلقته الشركة من قبل فريق مصلحة الضرائب لتحقيق التكامل بنجاح بمنظومة الفاتورة الإلكترونية أوضحت " أكرو " أن الدعم الفنى كان على مستوى عال من كل الاطراف بداية من الجلسات التعريفية وحتى الآن ، كما تم عمل جرووب واتس اب والذى كان له الفضل الاكبر فى النجاح فى عملية التكامل حيث كان التواصل بين شركة أكرو ، و بين فريق عمل مصلحة الضرائب لحظى على مدار اليوم وفى أيام الاجازات .





وأشادت أكرو بإهتمام مسئولى المصلحة بتقديم الدعم المباشر والفورى مما أدى إلى سرعة التطوير لمنظومة التكامل.





ومن جانبها أشارت شركة نستلة للمياه مصر أن فريق العمل بالمصلحة دائما يقدم المساعدة ، فنيًا ومعلوماتيًا على حد سواء والتعاون مثمر ، قائلةً أن الشركة قد قطعت شوطًا كبيرًا فى سبيل تحقيق التكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية حيث أنها تتواصل دائما للوقوف على آ خر الأحداث والإجراءات التي يجب اتخاذها أو المساعدة في تنفيذها ، وقد تمت فتره الاختبارات بداية بورش العمل مرورًا بالتوجهات التي بدورها أكدت على الرؤية الواضحة والإيجابية والتخصص الإحترافي للمشروع الذي يؤثر بشكل مباشر في رفع كفاءه المشروع من حيث التخطيط والتنفيذ.

وأوضحت شركة نستلة أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تسهم في ضبط الأداء المالي، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وإحكام الرقابة على الصرف، إضافة إلى توفير بيانات لحظية دقيقة للبائع أو مستلم الخدمة. ومن ثم ستساعد كثيرًا في تفادى الإجراءات الخاصة بالفحص الضريبي التي تتم حاليًا يدويًا ، كما تساعد البائع ومستلم الخدمة في تأكيد عمليه البيع والشراء بطريقه سهله وآمنه والتي سوف تحفظ كل الحقوق الخاصة بكلا الطرفين.





وتوجهت " شركة نستلة للمياه مصر " بالشكر إلى الدولة وكل القائمين على المشروع لثقتهم في المساهمة والتعاون المشترك وتتطوق للعمل معًا لازدهار ودعم المؤسسة المصرية الحديثة.











