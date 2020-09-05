هل يسبب كورونا فشل كلوي وجلطات الرئة؟.. طبيب باطنة يجيب (فيديو)

علق الدكتور وائل صفوت، استشارى أمراض الباطنة، على بدء ظهور أعراض جديدة لفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن كورونا يتسبب في فشل كلوي وجلطات على الرئة.





وقال خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، اليوم السبت، إن الشخص المريض لابد وأن يتعامل مع أي عرض يصيب جهازه التنفسي على أنه فيروس كورونا وذلك من خلال اللجوء مباشرة إلى العزل، تجنبا لإصابة أية شخص أخر.





وذكر أن هناك أبحاث حالية حول إذا ماكان فيروس كورونا يؤثر على القولون بشكل مباشر، أم إنها مجرد مضاعفات للإصابة بالفيروس، مضيفًا أنه في بعض الأحيان يصاب الشخص ببعض المشكلات في الجهاز التنفسي، مثل الاسهال، وهو أحيانا يدل على الإصابة بكورونا، ولكن الأعراض الأكثر شيوعا لكورونا هي أعراض الجهاز التنفسي.





وقال إن فيروس كورونا يسبب حدوث تهيج للجهاز المناعي، مؤكد أن هناك بعض الحالات تصاب بالفشل الكلوي والجلطات بعد أن تتعافى فيروس كورونا.





أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الجمعة، عن خروج 890 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 76305 حالات حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 157 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 99582 حالة من ضمنهم 76305 حالات تم شفاؤها، و5495 حالة وفاة.



