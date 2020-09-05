"مستثمرى العاشر" تناقش أليات تطوير التعليم الفنى مع التربية والتعليم





عقدت جمعية مستثمرى العاشر من رمضان بقيادة الدكتور سمير عارف اجتماعاً موسعا مع الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى بمقر الجمعية لمناقشة مجموعة من الأليات التنفيذية لتطوير التعليم الفنى والتعليم المزدوج بالمدينة لتلبية متطلبات المصانع من العمالة الفنية المُدربة.









ترأس الإجتماع الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة الجمعية بحضور كلا من الاستاذ أيمن رضا الأمين العام والدكتور محمد عبد العال عضو مجلس الإدارة والمهندس محمود سلطان أمين الصندوق، بالإضافة إلى المهندس محمد الزاهد عضو مجلس النواب والدكتور عمربصيله مدير الوحدات الإقليمية بالوزارة، وأشرف الدوكار رئيس اتحاد عمال العاشر، وأعضاء نادى "روتارى العاشر".





استعرض نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى خلال اجتماعه بمستثمرى العاشر توجيهات القيادة السياسية بالتوسع فى مؤسسات التعليم الفنية لما يمثله من أهمية كبر لتوفير العامل الذى يواكب التكنولوجيا الهائلة فى الصناعة وفقا لمعايير الجودة العالمية وتلبية احتياجات سوق العمل.









وأكد مجاهد على مجموعة من ركايز التحول إلى منظومة التعليم الفنى الجديد والتى تتمثل فى تحسين وضمان جودة برامج التعليم الفنى وإعادة بناء المناهج الدراسية وتحسين مهارات المعلمين من خلال التدريب والتأهيل والشراكة مع أصحاب الأعمال فى إدارة مدارس جديدة للتعليم الفنى وتغيير الصورة النمطية من خلال تغيير النظرة المجتمعية للتعليم الفنى.





كما تم اختيار105 مدرس كمرحلة أولى لتنفيذ المناهج الجديدة خلال العام الحالى وفقا لبعض المعايير على رأسها مراعاة كثافة الفصول بحد أقصى 40 طالب للفصل وتوافر هيئات التدريس والتوجيه وتوافر الورش والمعامل والتجهيزات اللازمة لتنفيذ البرامج الدراسية.









من جانبه أبدى الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة استعداد جمعية مستثمرى العاشر من رمضان الكامل للتعاون مع الوزارة فى تنفيذ مشروعات التعليم الفنى، وجارى حصر كافة مدارس التعليم الفنى بالمدينة للإشتراك فى تلك المنظومة التى ستخدم الصناعة فى المقام الأول.





من جانبه يقوم الأستاذ أيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان بمخاطبة كافة الشركات والمصانع لتعريفهم بالمدارس التكنولوجية التطبيقية ومميزاتها وأثرها على مهارات العاملين بالمصانع تمهيدا لتفعيلها بالمدينة.







