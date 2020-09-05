ضبط 12 طن كبدة مستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالقليوبية

السبت 05/سبتمبر/2020 - 12:01 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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ضبطت أجهزة مباحث التموين بالقليوبية، اليوم السبت، بالتنسيق مع قسم شرطة الخصوص، 12 طنا من الكبدة المستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، داخل ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، وجرى ضبط المسئول عنها. 

وتلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أحمد عبد العليم مدير مباحث التموين بالقليوبية، يفيد بورود معلومات سرية عن قيام المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بنطاق قسم شرطة الخصوص، يقوم بتخزين كبدة مستوردة غير صالة للاستخدام الأدمي لانتهاء تاريخ الصلاحية الخاص بها.

وجرى شكيل الفريق من مباحث تموين القليوبية بالتنسيق مع قسم شرطة الخصوص، وتمكنت الحملة من ضبط 12,240 طن كبدة مستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها، مما يشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية.

وجرى التحفظ على الكميات المضبوطة بالحملة، وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة للتحقيق واتخاذ إجراءاتها.

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