رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2020 برقم الجلوس رابط نتيجة دبلوم الصنايع عبر بوابة التعليم الفني





نتيجة الدبلومات الفنية 2020، يمكنك الان بكل سهولة بعد الانتهاء من امتحانات الدبلومات، رغبتك في الحصول على النتيجة الخاصة بك أن تبدأ فى عمليات البحث عن طريقة معينة فى الحصول على النتيجة وقد سهلا الوزارة كل الطرق، حيث وضعت اسهل الطرق أمامك حتى تحصل على نتيجتك، فيمكنك الآن أن تدخل رقم جلوسك واسم الثلاثي وستحصل على النتيجة الخاصة بك في بضع دقائق، وتتخلص من كل ماشعرت به من ضغوطات أثناء فترة الامتحانات أو فترة التفكير في النتيحة، ولذلك يبحث الطلاب عن الرابط الخاص بالاستعلام عن النتيجة.





نتيجة الدبلومات الفنية 2020

خضع الطلاب الحاصلين على دبلومات صناعية وتجارية وزراعية وتمريضية سياحية وضيافة لمدة 3 و 5 سنوات إلى امتحان الفصل الثاني كجزء من جميع التدابير الوقائية لمنع انتشار وباء Covid 19 بين الدول، وبعد ذلك بدأ الطلاب التساؤل عن نتائج الدبلوم الفني الذي سيعلن عنه مطلع سبتمبر.





معدلات النجاح هذا العام

وقد أخبرت بعض المصادر أن نتيجة الدبلوم هذا العام مختلفة عن العام السابق حيث أن نسبة النجاح للدبلومة الزراعية 48.58٪. هذا ينطبق على شهادات مدتها خمس سنوات، وأضاف أن الشئون القانونية تعد تقرير حالة لأول مرة في الغش وهذه الحالات تمنع الطلاب من إجراء الامتحانات بسبب حوادث الغش السابقة ، وذلك بسبب تركيز إدارة التعليم على مراقبة الغش والوقاية منه لتحسين عملية التدريس والامتحان.





رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2020 بالاسم الثلاثي ورقم الجلوس عبر موقع بوابة التعليم الفني

يمكنك أيضًا الاستعلام الاستفسار عن النتيجة الخاصة بك من خلال رابط سواء كنت على نظام ثلاث سنوات أو خمسة سنوات، حيث يمكنك زيارة الموقع ( اضغط هنا ).





- أدخل المقعد الصحيح.

- أدخل الاسم الكامل للطالب.

- تحديد قسم الطالب.

- اضغط على النتيجة.



