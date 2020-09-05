بناءًا على رغبه اللاعبين .. نقل المعسكر الثاني لمنتخب اليد

السبت 05/سبتمبر/2020 - 12:04 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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قرر اتحاد اليد برئاسة هشام نصر نقل معسكر المنتخب  الثاني استعدادا لخوض فعاليات بطولة العالم لليد التي تحتضنها مصر خلال الفترة من 13 - 31 يناير 2021 من الإسماعيلية إلى الغردقة بتوصية من الجهاز الفني ولاعبي الفراعنة بعد نجاح المعسكر الأول بمدينة البحر الأحمر. 

وجاء طلب اللاعبين بنقل المعسكر إلي الغردقة بعد نجاح المعسكر الأول الذي أقيم بأحد الفنادق حيث تم توفير كافة سبل الراحة للاعبين خلال المعسكر الأول مما دفعهم لطلب نقل المعسكر من الإسماعيلية. 


ويسعى روبرتو جارسيا باروندو المدير الفني للفراعنة لرفع الحالة البدنية للفريق بعد فترة توقف طويلة وصلت إلى 5 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا.


ووافق مجلس إدارة اتحاد اليد على طلب لاعبي الفراعنة بنقل المعسكر إلى الباتروس آكوا فیستا بالغردقة في الفترة من 9 الى 23 الشهر الجاري  لتوفير كل سبل الراحة خلال استعدادات اللاعبين للحدث العالمي. 


ويقام حفل قرعة بطولة العالم لليد في السابعة مساء اليوم السبت بمنطقة الأهرامات، وتأتي مصر، في المستوي الثاني والدانمارك بطلة العالم والنرويج كرواتيا وألمانيا في المستوي الأول.


ومن المتوقع أن يتقدم الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للمونديال  الحضور لحفل القرعة الليلة والدكتور  أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و ١٧ وزيرا هم أعضاء اللجنة العليا للبطولة بالإضافة إلي الدكتور حسن مصطفي رئيس الإتحاد الدولي لكرة اليد ولفيف من كبار الشخصيات وممثلي ٢٩ دولة بالإضافة إلي مصر الدولة المضيف للبطولة على أن يتحدد إسم الدولتين المتبقيتين في عدد المشاركين لاحقا بعد الإنتهاء من تصفيات الملحق للبطولة الشهر المقبل .


ويحيي حفل القرعة الموسيقار عمر خيرت الذي سيقدم عدد من السيمفونيات الموسيقية والأغاني التي طالما نالت إعجاب جمهور الحاضرين ، بعدها تبدأ مراسم قرعة بطولة العالم بكلمة لرئيس الإتحاد الدولي بعدها يتم اختيار أحد الضيوف لسحب قرعة البطولة .

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