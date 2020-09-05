مجلس المنح الصينية يمنح جائزة الطالب المميز 2019 لباحث بجامعة بنها
السبت 05/سبتمبر/2020 - 12:01 م
محمد ضوه
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أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث أن مجلس المنح الصينية قد منح جائزة الطالب المميز لعام ٢٠١٩ للباحث إبراهيم خليفة مدرس الصناعات الغذائية بكلية الزراعة جامعة بنها.
يذكر أن خليفة قد حصل على منحة دراسية للحصول على درجة الدكتوراه من كلية علوم وتكنولوجيا الأغذية بجامعة وسط الصين الزراعية بناء على اتفاقية تعاون مع جامعة بنها وجامعة وسط الصين وذلك في الفترة ٢٠١٦-٢٠١٩.
وتمكن خلال فترة دراسته من نشر العديد من الأبحاث العلمية في الدوريات العلمية المصنفة بقواعد البيانات العالمية.
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