"صحة القليوبية" ترفع درجة الاستعداد بالمستشفيات بسبب الإجهاد الحراري

السبت 05/سبتمبر/2020 - 12:01 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أعلن الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة، وكذا مستشفيات الحميات  لاستقبال والتعامل مع جميع حالات الإصابة بالإجهاد الحراري، وذلك مع سوء الأحوال الجوي وارتفاع درجات الحرارة العالية التي تتعرض لها البلاد.

من جانبه أشار الدكتور سيد مراد مدير عام الطب العلاجى، إلى أن جميع الفرق الطبية من الأطباء والتمريض مستعدة على مدار اليوم بأقسام الطوارئ والإستقبال بجميع المستشفيات لاستقبال أى حالات إجهاد حرارى، لافتاً إلى التنسيق مع المستشفيات من خلال الخط الساخن بالطواريء حال زيادة الإصابات أو فى حالات ضرورة نقل المرضى بين المستشفيات. 

وأكدت الدكتورة ابتسام طارف مدير إدارة الحميات، أنه تم تجهيز جميع مستشفيات وأقسام الحميات بالمحافظة بغرف الإحتباس الحراري لاستقبال الحالات المصابة، بالإضافة إلى التنسيق بين المستشفيات وإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة وهيئة الإسعاف وأقسام الطب الوقائى لاستقبال أى بلاغات لحالات مصابة بالإجهاد الحرارى والتعامل الفورى معها طبقا لبروتوكولات العلاج التي أصدرتها وزارة الصحة.

وأوضحت المديرية، أنه من المعروف أن الإجهاد الحرارى يحدث نتيجة فقدان الجسم كمية كبيرة من السوائل والأملاح عند التعرض للجو الحار لمدة طويلة وخاصة عند بذل مجهود شاق مما يؤدى إلى إضطراب فى وظائف الجسم، وتتمثل الأعراض العامة للحالات المصابة في صداع وعدم إتزان وغثيان مع عرق شديد وشحوب وبرودة فى الجسم، وتقلص وألام حادة بالعضلات، وضعف عام مع سرعة النبض والتنفس وإضطراب فى الرؤية، وإحساس بالعطش مع إنخفاض ضغط الدم.

وأهابت مديرية الصحة، بالمواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية عند التعرض للجو الحار أو أشعة الشمس المباشرة والمتمثلة فى وضع قبعة أو غطاء على الرأس أو استخدام مظلة شمسية، إرتداء ملابس خفيفة فضفاضة فاتحة ويفضل أن تكون قطنية، مع الإكثار من شرب الماء، وتناول وجبات طعام صحية والإكثار من الخضروات والفواكة، بالإضافة إلى التواجد فى أماكن جيدة التهوية ذات برودة معتدلة وقليلة الرطوبة، ويمكن للمريض العلاج بالمنزل مع إلتزام التعليمات وتحت الإشراف الطبى مع التوجه إلى أقرب مستشفى حال زيادة الأعراض.

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