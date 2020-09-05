حقيقة تأجيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

ترددت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية حول تأجيل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وموعد المباراة النهائية بعدما قام الاتحاد المغربي بتغيير فى جدول الدوري المغربي ووضع مباريات فى المواعيد المقرر خلالها إقامة البطولة الإفريقية.





وقالت صحيفة "البطولة" المغربية، إن الاتحاد الإفريقي سيعقد اجتماع عبر تقنية الفيديو خلال الأيام القادمة للتأكيد على تأجيل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية، ومناقشة تحديد المواعيد الجديدة لإقامة البطولتين.





وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد الإفريقي يعتزم إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية في الأسبوع الأخير من أكتوبر أو بداية نوفمبر القادم.





ويذكر أن الأهلي من المقرر أن يواجه الوداد البيضاوي المغربي بينما الزمالك من المقرر أن يواجه فريق الرجاء البيضاوي المغربي بجانب وصول فريق بيراميدز لنصف نهائي كأس الكونفدرالية.











