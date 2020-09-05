تقتصر على الأسماء المسجلة.. تفاصيل جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ في الخارج

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تنطلق جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ بالخارج، يومي 6 و7 سبتمبر، في ظل اتخاذ عددًا من الإجراءات الاحترازية المتبعة لاحتواء فيروس كورونا، حيث تقتصر على من سجل اسمه في الجولة الأولى فقط.



الصمت الانتخابي

تبدأ في الساعة الثانية من ظهر اليوم، السبت، فترة الصمت الانتخابي لمرشحي جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ 2020، قبل يوم واحد من الاقتراع في الخارج، وحسب التوقيت المحلي لكل دولة.



إعادة انتخابات الشيوخ

وتنطلق جولة الإعادة خارج مصر يومي 6 و7 سبتمبر، على أن تجرى داخل مصر يومي 8 و9 سبتمبر، ويتم إعلان النتيجة النهائية 16 سبتمبر.



تحذير من خرق الصمت

وحذرت الهيئة الوطنية للانتخابات المرشحين من خرق فترة الصمت وتوعدت المخالفين بعقوبات صارمة، مشيرةً إلى أن الإعادة تجرى فى 14 محافظة على 26 مقعدًا ويتنافس فيها 54 مرشحًا.



واستعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، لإجراء جولة الإعادة داخل مصر يوم الثامن والتاسع من سبتمبر الجاري في الدوائر التي تجرى فيها الإعادة فقط، وقد استعدت المدارس التي تحولت إلى لجان انتخابية لاستقبال الناخبين.



وقالت الهيئة، إنه لن يتم ضم أي ناخبين جدد في الداخل أو الخارج على قاعدة الناخبين، وإن تصويت المصريين في الخارج سيكون قاصرًا على من سجل اسمه في الجولة الأولى فقط.



وتتخذ الهيئة جميع إجراءات السلامة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد ومنها؛ تعقيم كل المقرات الانتخابية قبل بدء التصويت، فرض ارتداء الكمامة الطبية على كل أطراف العملية الانتخابية، الالتزام بالتباعد الاجتماعي بين أطراف العملية الانتخابية، سواء أمام مراكز الاقتراع أو داخل اللجان.



ويُشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.



مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.



ينتخب مجلس شيوخ في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادي الأول؛ الرئيس والوكيلين لمدة الفصل الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيتن ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.



وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى في جلسة علنية أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم الوكيلين، ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه.



ويشترط لاستمرار العضوية، احتفاظ العضو، بالصفة التى تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة، أو غير انتمائه الحزبى المنتخب على أساسه، أو أصبح مستقلًا، أو صار المستقل حزبيًا، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس الشيوخ بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.