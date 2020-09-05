شعبة الذهب: الفترة المقبلة قد تشهد انخفاضا في الأسعار (فيديو)

السبت 05/سبتمبر/2020 - 11:39 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال نادى نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الذهب انخفضت بنحو 7 جنيهات عن آخر مرة واليوم آخر سعر للذهب 848 لعيار 21 و726 لعيار 18 و969 لعيار 24 والجنيه الذهب 6784 جنيها.

وعن التذبذب في أسعار الذهب، قال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة الأولى، اليوم السبت، "نحن سوق مفتوح على الخارج ونتأثر بالبورصات العالمية مباشرة وأى انخفاض أو ارتفاع فى الخارج يؤثر علينا مباشرة، والسعر يرتفع عندما يكون هناك إحجام عن الشراء".

وأوضح: "من الممكن أن يستمر الذهب فى الانخفاض لإحجام الطلب عليه وحالة الدول، فهو يتأثر بأى أحداث عالمية وقد تأثر بشدة بأزمة كورونا، ويوم الاثنين تبدأ البورصات العالمية بأسعار أخرى، ويشير المؤشر إلى الارتفاع وليس الانخفاض".

وشهدت أسعار الذهب في مصر استقرار في بداية التعاملات اليوم السبت 5-9-2020، بعدما شهدت تراجعات خلال تعاملات أمس بسيطة بعد هبوط السعر العالمي.

وسجلت أسعار الذهب اليوم السبت 5-9-2020 الأتى:

عيار ١٨: 726.85
عيار ٢١: 848
عيار ٢٤: 969.10
الجنيه الذهب: 6784

تراجعات في اسعار الذهب العالمية:

انخفض الذهب أمس الجمعة، ليعكس مساره بعد أن دعمت بيانات توظيف أمريكية أفضل من المتوقع الدولار، مما جعل المعدن النفيس على مسار تكبد خسارة أسبوعية بأكثر من اثنين بالمئة.

ومحا الذهب في المعاملات الفورية مكاسب سابقة، ليهبط 0.4 بالمئة إلى 1922.71 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1457 بتوقيت جرينتش.، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1927.30 دولار.

صعد مؤشر الدولار 0.5 بالمئة، مما يضعه على مسار تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ أوئل أبريل نيسان، مما يجعل تكلفة المعدن النفيس مرتفعة على حائزي العملات الأخرى.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

معادن محافظات بوابة الفجر الفجر أسعار الذهب أخبار مصر

أخبار تهمك

الأهلي بصدد ضم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 9 ساعات

ريال مدريد يرفع الحرج عن "هازارد"

منذ حوالي 3 ساعات

الفرصة الأخيرة.. الخطيب يهدد كهربا بالرحيل عن الأهلي

منذ ساعتين و 50 دقيقة

كارتيرون يوافق على إعارة "رباعي" الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

بعد قرار البقاء.. تعرف على ضحية ميسي الأولى في برشلونة

منذ حوالي 19 ساعة

موعد عودة ميسي لتدريبات برشلونة

منذ ساعة

مفاجأة.. ساسي يكشف عن عرض الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة في التشكيل المتوقع للزملك أمام طلائع الجيش

منذ حوالي 4 ساعات

ميسي يتعرض للغدر في برشلونة

منذ ساعة

صفقتان ستهز عرش أوروبا.. برشلونة يقترب من ثنائي الطواحين الهولندية

منذ حوالي 12 ساعة

فرجاني ساسي يضع شرطًا صعبًا للتجديد مع الزمالك

منذ يوم

حقيقة تأجيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

فايلر يُعيد نجم الأهلي إلى حساباته أمام الحدود

منذ أقل من ساعة

برشلونة يقترب من نجم هولندا

منذ ساعتين

عاجل.. مجلس الأمن والدفاع في السودان يعلن حالة الطوارئ في البلاد

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة مميزة

منذ ساعتين و 9 دقيقة

موضوعات متعلقة

سعر الذهب اليوم في مصر السبت 16 نوفمبر 2019.. تراجعات جديدة للذهب مع بداية التعاملات الاسبوعية

بفضل "كورونا".. 10 جنيهات حصيلة ارتفاعات الذهب خلال أسبوع

أسعار الذهب تواصل التراجع في بداية التعاملات الصباحية.. وعيار 21 دون مستوي الـ 800 جنيه

أسعار الذهب المحلية تتحول للارتفاع فى منتصف التعاملات الصباحية اليوم الجمعة 7/10/2020

جنيهان تراجع فى أسعار الذهب مع احتفاظ المعدن الأصفر بالمكاسب الأسبوعية

أسعار الذهب فى منتصف التعاملات الصباحية اليوم الجمعة 14-8-2020

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:25 ص

ميسي يتعرض للغدر في برشلونة

فايلر يُعيد نجم الأهلي إلى حساباته أمام الحدود

11:36 ص

الأهلي يقترب من حسم صفقة مميزة

10:15 ص

موعد عودة ميسي لتدريبات برشلونة

11:20 ص

كارتيرون يوافق على إعارة "رباعي" الزمالك

08:48 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب