شعبة الذهب: الفترة المقبلة قد تشهد انخفاضا في الأسعار (فيديو)

قال نادى نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الذهب انخفضت بنحو 7 جنيهات عن آخر مرة واليوم آخر سعر للذهب 848 لعيار 21 و726 لعيار 18 و969 لعيار 24 والجنيه الذهب 6784 جنيها.





وعن التذبذب في أسعار الذهب، قال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة الأولى، اليوم السبت، "نحن سوق مفتوح على الخارج ونتأثر بالبورصات العالمية مباشرة وأى انخفاض أو ارتفاع فى الخارج يؤثر علينا مباشرة، والسعر يرتفع عندما يكون هناك إحجام عن الشراء".





وأوضح: "من الممكن أن يستمر الذهب فى الانخفاض لإحجام الطلب عليه وحالة الدول، فهو يتأثر بأى أحداث عالمية وقد تأثر بشدة بأزمة كورونا، ويوم الاثنين تبدأ البورصات العالمية بأسعار أخرى، ويشير المؤشر إلى الارتفاع وليس الانخفاض".





وشهدت أسعار الذهب في مصر استقرار في بداية التعاملات اليوم السبت 5-9-2020، بعدما شهدت تراجعات خلال تعاملات أمس بسيطة بعد هبوط السعر العالمي.





وسجلت أسعار الذهب اليوم السبت 5-9-2020 الأتى:





عيار ١٨: 726.85

عيار ٢١: 848

عيار ٢٤: 969.10

الجنيه الذهب: 6784





تراجعات في اسعار الذهب العالمية:





انخفض الذهب أمس الجمعة، ليعكس مساره بعد أن دعمت بيانات توظيف أمريكية أفضل من المتوقع الدولار، مما جعل المعدن النفيس على مسار تكبد خسارة أسبوعية بأكثر من اثنين بالمئة.





ومحا الذهب في المعاملات الفورية مكاسب سابقة، ليهبط 0.4 بالمئة إلى 1922.71 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1457 بتوقيت جرينتش.، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1927.30 دولار.





صعد مؤشر الدولار 0.5 بالمئة، مما يضعه على مسار تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ أوئل أبريل نيسان، مما يجعل تكلفة المعدن النفيس مرتفعة على حائزي العملات الأخرى.