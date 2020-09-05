فايلر يُعيد نجم الأهلي إلى حساباته أمام الحدود

السبت 05/سبتمبر/2020 - 11:36 ص
بوابة الفجر
محمد الصو
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يعود نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني، خلال مباراة حرس الحدود المقبلة بالدوري العام.

ويستعيد المارد الأحمر، خدمات التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق، عقب غيابه عن مباراة وادي دجلة، بسبب الإيقاف للحصول على الإنذار الثالث.

ويعد علي معلول، هو أحد العناصر الهامة والأساسية للسويسري رينيه فايلر داخل القلعة الحمراء، وأقوى أسلحته خلال المباريات الأخيرة سواء محليًا أو إفريقيًا.

ومن المنتظر أن يلتقي الأهلي نظيره حرس الحدود، مساء بعد غدٍ الإثنين على ملعب المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

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