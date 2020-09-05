برلماني يُشيد باهتمام الدولة المصرية بدور العبادة

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قال النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مصر تتخذ من عمارة المساجد منهاجًا لها، مُشيدًا باهتمام الدولة المصرية بدور العبادة، موضحا أن كل مشروع سكني جديد تفتحه الدولة، يكون للمسجد والكنيسة حجر أساس فيه، فلم تنس الدولة في بنائها العمراني الاهتمام بالبناء الإنساني والديني للمواطن، الذي يحرص أن تكون دور العبادة بجانبه باستمرار.



وأكد "مشهور" في بيان له، اليوم السبت، أننا نحتاج لإعلاء قيم التسامح وحب الآخر، وإطلاق حرية المواطن وحقه في ممارسة شعائره دون المساس بحقوق الآخرين، كما أننا نحتاج لبناء الإنسان الحر العاشق لوطنه، المحب لعمله، الحريص على نظافة بلده ونهضتها، وهو ما تزرعه دور العبادة في نفوس المواطنين.



وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولى اهتماما بدور العبادة، كما أن الأرقام أيضا تكشف أن الدولة لا تدخر جهدا في الإنفاق على عمارة بيوت الله وهو ما أعلنته وزارة الأوقاف من أنه خلال 7 سنوات تم الإنفاق على عمارة بيوت الله بنحو 6،4 مليار جنيه لعمارة المساجد، مؤكدة أن أكثر من نصفها من أعمال الوزارة، والباقي تقريبًا من الجهود الذاتية التي تتم تحت إشرافها، وكذلك لم يكن اهتمام الدولة مقتصرا على المساجد فقط، وطبقا لبيانات المركز الإعلامي لمركز الوزراء، خلال الفترة من 2014 وحتى 2019، شهدت افتتاح الكاتدرائية بالعاصمة الإدارية، و6 كنائس يتم تنفيذها في حدائق أكتوبر، و7 كنائس أخرى في عدد من المدن الجديدة، بالإضافة إلى توفيق أوضاع عدد كبير من الكنائس تجاوز عددها الـ 800 كنيسة.



وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تطوير المعبد اليهودي في مدينة الإسكندرية، بتكلفة نحو ١٠٠ مليون جنيه، يعد إنجازًا تاريخيًا جديدًا، يضاف إلى إنجازات القيادة السياسية في الحفاظ على وحدة نسيج الشعب المصري، مستشهدًا بحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على إقامة وتشييد الكنائس في كل المناطق الجديدة مثلها مثل المساجد.





أخر إحصائيات فيروس كورونا



وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 890 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 76305 حالة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 157 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 99582 حالة من ضمنهم 76305 حالات تم شفاؤها، و5495 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

