6 نصائح مهمة.. كيف تتفادى آثار الموجة الحارة الحالية؟

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تشهد البلاد خلال الفترة الحالية، موجة حارة، جعلت المصريين يشتكون من تأثيرتها ومن حالة الخمول الناتجة عنها محاولين البحث عن طريقة تجعلهم يعبرون تلك الأيام بشكل صحي حتى تعود درجات الحرارة لمعدلاتها.



وفي وقت سابق، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى بالغرب، وباقى الأنحاء تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي، ويشهد اليوم ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة خاصة فى شمال جنوب البلاد، حيث يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز الطرق التي يمكن الاعتماد عليها في التعامل مع الموجة الحارة التي تمر بها البلاد حاليا:



- يجب ارتداء ملابس قطنية فاتحة الألوان وعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، أو الجلوس فى الأماكن المغلقة سيئة التهوية نظرا لارتفاع الرطوبة، وذلك لتفادي أية ضربات الشمس قد تنتج عن الموجة الحارة.



- حال خروجك من المنزل وسيرك أو وقوفك تحت الشمس، يجب استخدام الشمسية أو قبعة على الرأس حتى تقلل من تأثير درجات الحرارة على الدماغ.



- للتخفيف من حدة درجة الحرارة يجب تناول من 8 لـ 12 أكواب مياه على مدار اليوم حتى يرتوي الجسم بالمياة ولا يتعرض الإنسان لأية حالة هبوط أو جفاف.



- لترطيب الجسم بشكل مستمر حتى لا يتعرض الإنسان للجفاف خاصة وقت الإفطار، هناك ضرورة بشأن الاستحمام اليومي مع استعمال مياه الصنبور العادية وليست الدافئة ويفضل استخدام صابونة الجلسرين.



- امنع الحرارة من دخول منزلك بظلال أو ستائر خلال الساعات المشمسة للحفاظ على برودة منزلك بمكيفات الهواء، وللحفاظ على برودة البيت يجب أن تلجأ إلى تشغيل الأجهزة الكهربائية بالمساء وليس بالنهار لأنها تزيد من درجة حرارة المناخ، ويفضل ألا يتم تشغيل الأفران وغسالات الصحون وغسالات الملابس والمجففات نهار، في الوقت الذي تزداد فيه درجات حرارة الجو.



- وبالنسبة للسيارات من أجل عدم وقوع أية أزمات يجب الاطمئنان الدائم على دورة تبريد السارات قبل الإقلاع على الطرق، وملء إطارات السيارات حسب التعليمات والقيادة بهدوء قدر الإمكان.



