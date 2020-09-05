بدون راحة.. الأهلي يخوض تدريباته استعدادًا لمواجهة الحدود

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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، تدريباته اليوم الثلاثاء، بدون راحة استعدادًا لمواجهة حرس الحدود، بالدوري العام.



ورفض فايلر، منح اللاعبين راحة، عقب الفوز على وادي دجلة، بهدفين دون رد بالمباراة التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري.



ومن المنتظر أن يحاضر فايلر اللاعبين خلال المران الجماعي، وشرح النقاط السلبية والأخطاء التي وقع فيها اللاعبين خلال مباراة الفريق الدجلاوي.



ويحل النادي الأهلي ضيفًا على نظيره حرس الحدود، مساء بعد غدٍ الإثنين على ملعب المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري المصري.