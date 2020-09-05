بدون راحة.. الأهلي يخوض تدريباته استعدادًا لمواجهة الحدود

السبت 05/سبتمبر/2020 - 11:35 ص
بوابة الفجر
محمد الصو
Advertisements
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، تدريباته اليوم الثلاثاء، بدون راحة استعدادًا لمواجهة حرس الحدود، بالدوري العام.

ورفض فايلر، منح اللاعبين راحة، عقب الفوز على وادي دجلة، بهدفين دون رد بالمباراة التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري.

ومن المنتظر أن يحاضر فايلر اللاعبين خلال المران الجماعي، وشرح النقاط السلبية والأخطاء التي وقع فيها اللاعبين خلال مباراة الفريق الدجلاوي.

ويحل النادي الأهلي ضيفًا على نظيره حرس الحدود، مساء بعد غدٍ الإثنين على ملعب المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري المصري.

أخبار تهمك

موعد عودة ميسي لتدريبات برشلونة

منذ ساعة

مفاجأة في التشكيل المتوقع للزملك أمام طلائع الجيش

منذ حوالي 4 ساعات

فرجاني ساسي يضع شرطًا صعبًا للتجديد مع الزمالك

منذ يوم

الفرصة الأخيرة.. الخطيب يهدد كهربا بالرحيل عن الأهلي

منذ ساعتين و 48 دقيقة

بعد قرار البقاء.. تعرف على ضحية ميسي الأولى في برشلونة

منذ حوالي 19 ساعة

كارتيرون يوافق على إعارة "رباعي" الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

صفقتان ستهز عرش أوروبا.. برشلونة يقترب من ثنائي الطواحين الهولندية

منذ حوالي 12 ساعة

ريال مدريد يرفع الحرج عن "هازارد"

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. ساسي يكشف عن عرض الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي بصدد ضم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 9 ساعات

ميسي يتعرض للغدر في برشلونة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مجلس الأمن والدفاع في السودان يعلن حالة الطوارئ في البلاد

منذ حوالي 10 ساعات

مانشستر يونايتد يتحرك لضم سانشو

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يقترب من نجم هولندا

منذ ساعتين

الأهلي يقترب من حسم صفقة مميزة

منذ ساعتين و 7 دقيقة

فايلر يُعيد نجم الأهلي إلى حساباته أمام الحدود

منذ ساعة الا ربع

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:25 ص

ميسي يتعرض للغدر في برشلونة

فايلر يُعيد نجم الأهلي إلى حساباته أمام الحدود

11:36 ص

الأهلي يقترب من حسم صفقة مميزة

10:15 ص

موعد عودة ميسي لتدريبات برشلونة

11:20 ص

كارتيرون يوافق على إعارة "رباعي" الزمالك

08:48 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب