الأهلي يجري اختبار "رابيد تيست" قبل مواجهة حرس الحدود

السبت 05/سبتمبر/2020 - 11:17 ص
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
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أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم «رابيد تيست»، قبل انطلاق المران الصباحي؛ استعدادا لمواجهة حرس الحدود المقرر لها يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري، «رابيد تيست» وفقا للبروتوكول الطبي الذي تم تعديله مؤخرا للكشف عن فيروس كورونا المستجد قبل المباريات الرسمية.

ويلتقي الأهلي مع حرس الحدود مساء الاثنين المقبل على استاد المكس.

وكان الأهلي قد واصل انتصاراته أمس بالفوز على وادي دجلة بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة 24 للدوري، ليحلق منفردا بقمة الدوري الممتاز برصيد ٦٥ نقطة.



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