رينيه فايلر يرحب بتأجيل مباراة الأهلي والوداد

السبت 05/سبتمبر/2020 - 11:13 ص
فايلر
فايلر
محمد الصو
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كشف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موقفه من تأجيل مباراة الفريق أمام الوداد البيضاوي المغربي، بدوري أبطال إفريقيا.

وأبدى المدرب السويسري ترحيبًا بتأجيل المباراة في حال أقر الاتحاد الإفريقي "كاف" ذلك، وذلك بسبب ضغط المباريات والرغبة في حسم لقب الدوري قبل مشوار البطولة الإفريقية.

وكانت تقارير مغربية، أكدت خلال الساعات الماضية عن اقتراب الكاف من تأجيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى تحديد الاتحاد المغربي، يوم 24 سبتمبر موعدًا لمباراة الرجاء والوداد بالدوري.

وكان من المقرر أن يلتقي الأهلي الوداد المغربي، يوم 26 سبتمبر الجاري بالدار البيضاء في ذهاب دور نصف نهائي، على أن تقام مباراة العودة يوم 3 أكتوبر المقبل بالقاهرة.

وحقق الأهلي فوزًا على وادي دجلة، بهدفين دون رد مساء أمس على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

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