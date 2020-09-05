برلماني يطالب بوضع خطة قومية لتطوير الجهاز الإداري للدولة

قال النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن عدد موظفي الجهاز الإداري في مصر قد وصل إلى رقم يلتهم الموازنة العامة، مشيرًا إلى أن تضخم الجهاز الإداري للدولة يمثل تحديًا كبيرًا لاقتصاد الدولة، خاصة في ظل المرحلة التي تمر بها مصر حاليًا، إضافة إلى أن معظم الموظفين في قطاعات غير منتجة وهو الأمر الذي يشكل عبئًا ثقيلًا على كاهل الدولة.





وأوضح "بركات" في بيان له، اليوم السبت، أن العالم كله لديه الآن ما يسمى بالحكومات الإلكترونية التي تغني عن كثرة الموظفين الحكوميين، مشيرًا إلى أن عملية التعيينات العشوائية تسببت في وجود عمالة زائدة ببعض الجهات الإدارية بالدولة، وعجز في العمالة بجهات أخرى.





وطالب النائب، بوضع خطة قومية للعمل بمشروع الميكنة وأخرى لتطوير الجهاز الإداري يستغرق فترة زمنية 5 سنوات حتى يكون هناك جهاز فعال خال من الفساد، موضحًا أن أهم الجهات التي يجب أن يتم تخفيض العمالة بها المحليات ودواوين الوزارات الكبرى كوزارات الزراعة والصحة والمصرية للاتصالات واتحاد الإذاعة والتليفزيون والسكك الحديدية، حيث إن تلك الجهات مكدسة بالعاملين.





وأضاف، أن خفض عدد العاملين بالدولة أصبح ضرورة، وهو ما يتطلب التدريب التحويلي دون الاستغناء عن أحد، مشيرًا إلى أن الحل يكمن في توزيع الموظفين على قطاعات منتجة جديدة أو حالية وتأهيلهم وتدريبهم تدريبًا جيدًا وليس تدريبًا روتينيًّا على الورق فقط، لأن مراكز التدريب الحالية في مصر تصل إلى 29 ألف مركز كلها وهمية غير حقيقية، مشددًا على ضرورة تحقيق عدالة الأجور بين الموظفين، إضافة إلى تسكين كل موظف في مجاله، فضلًا عن المراقبة في الحضور والتعامل مع المواطنين ومحاربة الفساد والرشوة وغيرها من الفساد المالي والإداري.



