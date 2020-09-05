برلماني يطالب بوضع خطة قومية لتطوير الجهاز الإداري للدولة

السبت 05/سبتمبر/2020 - 11:10 ص
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
Advertisements
قال النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن عدد موظفي الجهاز الإداري في مصر قد وصل إلى رقم يلتهم الموازنة العامة، مشيرًا إلى أن تضخم الجهاز الإداري للدولة يمثل تحديًا كبيرًا لاقتصاد الدولة، خاصة في ظل المرحلة التي تمر بها مصر حاليًا، إضافة إلى أن معظم الموظفين في قطاعات غير منتجة وهو الأمر الذي يشكل عبئًا ثقيلًا على كاهل الدولة.

وأوضح "بركات" في بيان له، اليوم السبت، أن العالم كله لديه الآن ما يسمى بالحكومات الإلكترونية التي تغني عن كثرة الموظفين الحكوميين، مشيرًا إلى أن عملية التعيينات العشوائية تسببت في وجود عمالة زائدة ببعض الجهات الإدارية بالدولة، وعجز في العمالة بجهات أخرى.

وطالب النائب، بوضع خطة قومية للعمل بمشروع الميكنة وأخرى لتطوير الجهاز الإداري يستغرق فترة زمنية 5 سنوات حتى يكون هناك جهاز فعال خال من الفساد، موضحًا أن أهم الجهات التي يجب أن يتم تخفيض العمالة بها المحليات ودواوين الوزارات الكبرى كوزارات الزراعة والصحة والمصرية للاتصالات واتحاد الإذاعة والتليفزيون والسكك الحديدية، حيث إن تلك الجهات مكدسة بالعاملين.

وأضاف، أن خفض عدد العاملين بالدولة أصبح ضرورة، وهو ما يتطلب التدريب التحويلي دون الاستغناء عن أحد، مشيرًا إلى أن الحل يكمن في توزيع الموظفين على قطاعات منتجة جديدة أو حالية وتأهيلهم وتدريبهم تدريبًا جيدًا وليس تدريبًا روتينيًّا على الورق فقط، لأن مراكز التدريب الحالية في مصر تصل إلى 29 ألف مركز كلها وهمية غير حقيقية، مشددًا على ضرورة تحقيق عدالة الأجور بين الموظفين، إضافة إلى تسكين كل موظف في مجاله، فضلًا عن المراقبة في الحضور والتعامل مع المواطنين ومحاربة الفساد والرشوة وغيرها من الفساد المالي والإداري.

وأوضح، أنه طبقا لدراسة، أعدتها وزارة التخطيط والتنمية الإدارية، في عام 2014، فإن عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بلغ 6.36 مليون نسمة، حتى التاريخ المشار إليه؛ يأتي ذلك في ظل انخفاض إنتاجية الموظف الحكومي؛ مما أنتج بطالة مقنعة ودرجات عالية من عدم الرضا الشعبي عن أجهزة الإدارة العامة أو الحكومية؛ حسبما أفادت الدراسة، المنوه عنها، في إطار رؤية.الدولة للإصلاح الإداري في مصر

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر برلماني الفجر

أخبار تهمك

بعد قرار البقاء.. تعرف على ضحية ميسي الأولى في برشلونة

منذ حوالي 19 ساعة

كارتيرون يوافق على إعارة "رباعي" الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي بصدد ضم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 9 ساعات

ريال مدريد يرفع الحرج عن "هازارد"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مجلس الأمن والدفاع في السودان يعلن حالة الطوارئ في البلاد

منذ حوالي 10 ساعات

فايلر يُعيد نجم الأهلي إلى حساباته أمام الحدود

منذ 42 دقيقة

الفرصة الأخيرة.. الخطيب يهدد كهربا بالرحيل عن الأهلي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

مانشستر يونايتد يتحرك لضم سانشو

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة مميزة

منذ ساعتين

برشلونة يقترب من نجم هولندا

منذ أقل من ساعتين

فرجاني ساسي يضع شرطًا صعبًا للتجديد مع الزمالك

منذ يوم

موعد عودة ميسي لتدريبات برشلونة

منذ أقل من ساعة

صفقتان ستهز عرش أوروبا.. برشلونة يقترب من ثنائي الطواحين الهولندية

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. ساسي يكشف عن عرض الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

ميسي يتعرض للغدر في برشلونة

منذ أقل من ساعة

مفاجأة في التشكيل المتوقع للزملك أمام طلائع الجيش

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:25 ص

ميسي يتعرض للغدر في برشلونة

فايلر يُعيد نجم الأهلي إلى حساباته أمام الحدود

11:36 ص

الأهلي يقترب من حسم صفقة مميزة

10:15 ص

موعد عودة ميسي لتدريبات برشلونة

11:20 ص

كارتيرون يوافق على إعارة "رباعي" الزمالك

08:48 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب