الإمارات ترسل طائرة مساعدات طبية رابعة إلى كولومبيا لمكافحة كورونا

السبت 05/سبتمبر/2020 - 10:39 ص
الإمارات
الإمارات
وكالات
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أعلنت السلطات في دولة الإمارات، إرسال طائرة مساعدات، تحمل 14 طناً من الإمدادات الطبية إلى كولومبيا.

 

وقالت نائبة رئيس جمهورية كولومبيا مارتا لوسيا راميريز، إن المساعدات الإماراتية سيستفيد منها 14 ألفاً من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار فيروس «كوفيد-19».

 

وكانت نائبة رئيس جمهورية كولومبيا مارتا لوسيا راميريز، استقبلت سفير الإمارات لدى جمهورية كولومبيا سالم راشد العويس، بالقصر الرئاسي، للتعبير عن شكرها وتقديرها للإمارات العربية المتحدة على ما تقدمه من دعم لبلادها في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

ولفتت إلى حرص كولومبيا على تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين التي تشهد نمواً ملحوظاً على الأصعدة كافة. من جهته، قال العويس: «استمراراً لجهود دولة الإمارات في دعم وتعزيز قدرات العاملين في المجال الطبي في كولومبيا لمواجهة جائحة (كوفيد-19)، تم تسيير طائرات مساعدات طبية رابعة، اليوم»، مشيراً إلى أن الدولة سبق أن أرسلت 3 طائرات حملت 26.7 طن من المساعدات الطبية، شملت معدات الحماية الشخصية، وأكثر من 200 ألف جهاز فحص للكشف عن فيروس كورونا المستجد، استفاد منها أكثر من 30 ألفاً من العاملين في المجال الطبي بشكل مباشر.

 

وقالت إن «إرسال دولة الإمارات للمساعدات الطبية إلى كولومبيا خلال الـ5 أشهر الماضية، يؤكد حرص القيادة الرشيدة على مد يد العون والمساعدة للدول الشقيقة والصديقة، لتعزيز قدراتها الصحية، خاصة في أوقات الأزمات».

 

يُذكر أن دولة الإمارات، قدمت، حتى اليوم، أكثر من 1318 طناً من المساعدات لأكثر من 109 دول، استفاد منها نحو 1.3 مليون من العاملين في المجال الطبي. 

 


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